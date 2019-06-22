Почти 86 млн рублей должны работникам предприятий Хабаровска

В списках должников 13 организаций, больше половины из них проходят процедуру банкротства. Проблемы по погашению просроченной задолженности обсуждались на заседании межведомственной комиссии.

С начала текущего года частично рассчитались со своими сотрудниками, выплатив 22 миллиона рублей, три предприятия: ФГУП ГВСУ №6, ООО «Строительно-дорожные машины», ООО НПО «Спецмост». Рост долга по заработной плате отмечен у организаций ОАО «Дальстроймеханизация», ПАО «Хабсудмаш», АО ХРСК.

Вопросы сокращения задолженности находятся на контроле мэра Хабаровска. Руководители предприятий-должников регулярно участвуют в заседаниях муниципальных комиссий, на которых ведется поиск решений для того, чтобы полностью выполнить финансовые обязательства перед работниками.