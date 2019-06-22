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В Комсомольске-на-Амуре будут косить траву по расписанию
Декады будут проведены с 1 по 10 июля и с 1 по 10 сентября. В них будут задействованы все муниципальные предприятия и организации, которые проведут кошение зеленых зон основных магистралей города и общественных пространств.
Это решение поддержанно и представителями общественности города, в частности рядом местных отделений политических партий, предпринимателями. Также достигнута договоренность о том, что подрядные организации, ведущие сейчас ремонт улиц города, готовя их к сдаче, обязательно проведут в порядок прилегающие газоны.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, организация декад – вынужденная мера. В этом году из-за острой нехватки средств в бюджете города на кошение травы было направлено в 10 раз меньше денег, чем в предыдущие годы. Выделенные на этот год деньги уже закончились, а многие улицы и общественные пространства стоят заросшими, что вызывает справедливые замечания граждан.
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