Рыбу в Хабаровском крае оставят по доступной цене

В министерстве сельского хозяйства края организованы встречи с руководством рыбопромысловых кампаний по вопросу участия в проекте «Доступная рыба». Несмотря на запрет летней путины для предприятий в Амуре и Амурском лимане, добычу кеты и горбуши промысловики будут вести в Северо-Охотоморской подзоне.

Речь идет о предприятиях из Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

- Несмотря на планируемое снижение объемов вылова из-за ограничений, предприятия края готовы участвовать в проекте «Доступная рыба». Речь в основном идет о добыче кеты и горбуши в Охотском море, где промысел начнется с 5 июля и будет вестись до 25 сентября, - отмечает начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках проекта «Доступная рыба» жители края в прошлом году приобрели более 604 тонн рыб по сниженным ценам.

Программа также направлена на обеспечение продовольственной безопасности региона. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачу к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием.