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Рыбу в Хабаровском крае оставят по доступной цене
В министерстве сельского хозяйства края организованы встречи с руководством рыбопромысловых кампаний по вопросу участия в проекте «Доступная рыба». Несмотря на запрет летней путины для предприятий в Амуре и Амурском лимане, добычу кеты и горбуши промысловики будут вести в Северо-Охотоморской подзоне.
Речь идет о предприятиях из Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках проекта «Доступная рыба» жители края в прошлом году приобрели более 604 тонн рыб по сниженным ценам.
Программа также направлена на обеспечение продовольственной безопасности региона. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачу к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием.
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