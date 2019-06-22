В Хабаровске вспомнили погибших в Великой Отечественной войне

«Вечная слава погибшим, мужества и силы – живым!» - под таким девизом в Хабаровском крае проходит День памяти и скорби. 22 июня город воинской славы Хабаровск присоединился к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти», которая проходит в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор края Сергей Фургал, мэр города Сергей Кравчук, командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко и военный комиссар Хабаровского края генерал-майор в отставке Николай Глинин лично, взяв по очереди лопату, осуществили забор земли с места братского захоронения Героя Советского Союза Николая Голубкова, контр-адмирала Неона Антонова, контр-адмирала Николая Несвитского и краснофлотцев Николая Патрушева и Михаила Тюрина на Аллее памяти в Краснофлотском районе города. Перед этим они вместе с хабаровчанами приняли участие в возложении венков и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Славы и памятнику воинам-дальневосточникам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Право первому поместить горсть земли в специальный контейнер было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Карташову. Как сообщил Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко, «Солдатские кисеты» с забранной сегодня с воинских захоронений землей мы передадим на вечное хранение в строящийся Главный воинский храм. Там же, в специальных терминалах, будет храниться поименная информация обо всех участниках Великой Отечественной войны…».

Он также отметил, что в зоне ответственности Восточного военного округа забор земли был произведен на местах 257 воинских захоронений.

- В этот день по всему краю приспущены государственные флаги. По велению сердца люди приходят вместе со своими детьми к памятным местам, чтобы возложить цветы и вспомнить дедов и прадедов, которые отдали свои жизни за нашу Родину, за наше будущее, - сказал губернатор региона Сергей Фургал. - Сегодня имена героев-защитников навсегда сохранены в названиях улиц и на мемориальных досках и памятниках, в семейных архивах. Более ста тысяч жителей Хабаровского края ушли на фронт, из них почти половина не вернулись с полей сражений. Мы преклоняемся перед мужеством нашего народа, который ценой огромных жертв и лишений на фронте и в тылу отстоял свое Отечество.

На городских прудах Хабаровска многих привлекла интерактивная выставка с экспонатами времен Великой Отечественной войны и акция «Судьба солдата», а затем зрителям была представлена историческая реконструкция нача ла войны.

Во всех городах и районах Хабаровского края состоялись церемонии возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям, вахты памяти, митинги, встречи молодежи с ветеранами и тружениками тыла. Вечером повсюду зажгутся свечи. Чтобы помянуть не только солдат Великой Победы, но и тех, кто погиб при исполнении служебного долга уже в наше время.

Напомним, что «Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и всех павших в боях за Родину. Как известно, солдат войну не выбирает. Он выполняет приказ. Шрамы войны остаются в сердцах близких, потерявших сыновей, мужей, отцов, друзей…

Во всех акциях принимают самое активное участие и казаки Амурского казачьего войска. Они помогают возводить храмы, ставят Поклонные кресты, поддерживают детские военно-патриотические клубы. Недавно помогли восстановить Памятник морякам-амурцам – главный символ краснофлотцев «Бронекатер-302», экипаж которого встретил День Победы у стен рейхстага, а 30 лет спустя навсегда «бросил якорь» в Хабаровске.





Вадим Решетняк