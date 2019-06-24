Три ипостаси соакта чолони в Хабаровском крае



Серебряные струны Первого дальневосточного фестиваля полынного супа: лук, оморочка и свечи для нанайского царя

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Как сладок воздух в Анюйском парке: дух травяной, лечебный, и не столько для тела, сколько для скукоженной в городских треволнениях души. Да только ради этого стоило трястись три часа по убитой Комсомольской трассе, чтобы жадно вдыхать эту травяную пахучесть, слегка обожженную ярким нанайским солнцем.

Основное действо Первого дальневосточного фестиваля полынного супа проходило около этнодеревни Алима, расположенной в урочище Бихан Анюйского национального парка. Этнодеревня названа по имени речки, протекающей рядом. Там размещены амурские жилища - два домика, два свайных амбара (подобные амбары в зависимости от размеров использовались для разных целей) и полузасыпная землянка – одно из самых древних жилищ, которые строил человек. Чуть поодаль - смотровая площадка, где специалисты наблюдают за животными – лосями, медведями, амурскими тиграми. Как-то в голове и не укладывалось, что звери рядом, а Анюйский заповедник считается домом краснокнижных амурских кошек. Что касается диких зверей, то как-то и в голову не приходило, что они могут тоже пожаловать на фестиваль. Эта мысль появилась, когда дорогу перед автомобилем, увозящим нас обратно в Хабаровск, перебежал огромный вепрь… Почему-то особо запечатлелась в памяти именно кабанья задняя часть!

Нанайский царь

Поддержать фестиваль приехали художники и музыканты из Хабаровска, гости из Комсомольска-на-Амуре, Амурска, односельчане главных организаторов Андрея и Евгении Бельды, жители древнего национального села Найхин. Среди гостей – нанайская писательница Раиса Бельды. Она занимается переводом уникальных документов - тетрадей с мифами, сказками и легендами, которые в начале 30-х годов прошлого века записала просветительница и цивилизатор нанайского народа Александра Путинцева латинскими буквами. Тогда в основе нанайской азбуки была латиница.



- У нас сейчас никто эти сказки и легенды не помнит уже! Да и слова многие уже вышли из обихода… Нанайский язык исчезнет, и нанайцев не будет, - печалится Раиса Алексеевна Бельды. – Кстати, раньше нанайцы Амур называли Хэ. Мангбо – это просто река.

И она рассказала сказку, как одна женщина сделала своего мужа нанайским царем. Для этого она жгла чудесные свечи и читала специальные молитвы.

- Да все нанайцы - родственники,- улыбается Андрей. Его дедушка был своего рода амурским мировым судьей. Он ездил по всему Амуру, улаживал споры да конфликты между нанайцами. Был очень уважаемым человеком. И в каждой деревне, говорят, было у него по молодушке. Андрей часто встречает похожих на него амурчан в разных уголках Хабаровского края. Гастрольные пути семейного ансамбля «Мэнгун Муэнэ» неисповедимы…

…Евгения познакомилась с Андреем Бельды еще во время студенчества. Она училась в пединституте, хрупкая была девочка, изящная, с осиной талией. Андрей в начале 90-х - уже взрослый мужчина, имевший неудачный опыт семейной жизни, работал электромонтером. У него были шикарные длинные волнистые волосы. Видимо, кто-то из предков был айном. Андрей - уроженец Джари, Евгения - из Найхина.Потом, когда поженились, узнали, что старики их сосватали, когда они были маленькими, да и вообще они оказались дальними родственниками.90-е – времена голодные, тяжелые. После окончания института Андрей с Евгенией год прожили в Хабаровске да уехали в Найхин. А там уже пошли дети - дочка, сын…Как-то Андрей и Евгения Бельды приняли участие в краевом конкурсе «Семья года», даже стали призерами районного этапа. С этого конкурса и началась история семейного ансамбля «Мэнгун Муэнэ», что в переводе означает «Серебряные струны».Они – удивительные люди. Легкие на подъем, талантливые, улыбчивые. Их можно увидеть и на славянском празднике, и в детской библиотеке на мероприятии, и на этническом фестивале на Сикачи-Аляне, и на празднике Первой горбуши в Советской Гавани…То, что семья Бельды решила первой организовать праздник супа из полыни, дело совершенно логичное. Обеденный стол для всех народов – место не только общей трапезы, но и где объединяется семья.Соакта - это молоденькие побеги полыни. Заготавливают их в конце мая -начале июня. «Она же горькая!» - скажите вы и будете абсолютно правы. В свежем виде, как правило, полынь не используют, хотя и на горечь есть свои любители. Но они большей частью во Франции. Кстати, когда говоришь о супе из полыни, всегда появляются аллергики, которые никогда не пробовали это нанайское кушанье, но с истеричной горячностью начинают говорить о своих возможных припадках, потому что цветущая полынь - мощный аллерген. При этом при упоминании напитка поэтов почему-то забывают об аллергичности.Вернемся к побегам. Молоденькую полынь отваривают, потом тщательно промывают. Кто ограничивается разовым отвариванием, кто отваривает дважды. Главное - избавиться от горечи, конечно.Раньше нанайцы отваренные побеги скатывали в небольшие колобки и сушили на солнце. Сегодня полынные колобки хранят в замороженном виде в морозильных камерах.Полынные заготовки - это полдела, полсупа, половина чолони. Три разновидности полынного супа может быть – на мясном бульоне, грибном и, пожалуй, самом пикантном, самом ярком - рыбном.Уж кто-кто, а амурские народы самую вкусную уху варят на всем белом свете. И немудрено. Сколько лет амурской рыбной цивилизации? По крайней мере она не младше керамики, найденной на Амуре. Ей не меньше 13 тысяч лет, она самая древняя в мире. Наверняка в этих горшках варили соакта чолони - полынный суп!Понятно, что тогда картошки не было, но зато была крупа, была черемша, дикий перец, пахучие таежные травы. А они такие полезные!Какой вкус у этого супа - тонкий, ни на что не похожий, наш, дальневосточный. А тут еще дым от костра, да свежий воздух… Не еда, а целебное кушанье, полезное…После дегустации трех разновидностей супа и дудуэсэ талани - картофельного салата, приготовленных Евгенией Бельды, были нанайские песни и рок-композиции, игра на хомусе и горловое пение, стрельба из лука и для особо рисковых – плавание в оморочке. Ирина Лобода, председатель Дальневосточного движения женщин, подарила организаторам - семье Бельды - поварешку, а заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин наградил грамотой за работу в области укрепления межнациональных отношений.Вот уже и вечер, воды в протоке Анюя и впадающей в нее реки Каменюшки стали темнее, загадочнее. Доедены и суп, и заодно тала с крошевом из черемши, выпит какой-то фантастически вкусный чай…Травы стали пахнуть еще ярче, появились звезды, пора домой!До свидания, Анюйский национальный парк, до свидания Дальневосточный фестиваль полынного супа, имеющий все, чтобы стать не только знаковым туристическим событием в Нанайском районе, но и фирменной фишкой Хабаровского края! До новой встречи, соакта чолони!



Юрий Рязинкин

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