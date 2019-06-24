Дворцу творчества и молодежи в Хабаровске восстановят проход

Металлическую ограду хабаровского Дворца творчества и молодежи «Северное сияние» на базе КАФ снова придется восстанавливать. Лишь потому, что администрация не пожелала услышать «глас народа». А мы ведь предупреждали…

Как уже сообщала наша газета (см. «МД XXI век», № 21, «Как облегчить школьникам жизнь?»), восстановленные проемы в металлическом ограждении, которые сделали в свое время для себя и людей крепкие дяди, отнюдь не обрадовали мальчишек и девчонок. Потому что после этого далеко не всем удавалось сокращать дорогу в ту же школу или домой. Самые ловкие ребята умудрялись перелезть через ограду, мелкота просачивалась даже под забором, правда, нужно было потом долго отряхиваться, а остальным приходилось топать в обход. Взрослые дяди и тети тоже поминали администрацию хабаровского Дворца творчества и молодежи «Северное сияние» отнюдь не добрым словом. Хотя есть сбоку обычные ворота и калитка, но они почему-то заперты даже днем. А те, которые открыты, ведут только в культурное учреждение, и через них дорогу не сократишь. Я понимаю: антитеррористическая защищенность и все такое прочее. А противопожарная безопасность? И ведь можно же хотя бы в светлое время суток снять замки на той же калитке?

А еще возле центрального входа, прямо между аккуратно выложенными плитками, которыми давно уже принято почему-то украшать наш Хабаровск (кстати, побывавший как-то у нас заместитель мэра Москвы скромно заметил, что даже столица себе такого позволить не может – дороговато, однако), в ДК появились какие-то далеко не маленькие выступы из металлических уголков. Я заметил их, когда об один споткнулся. Хорошо, не упал и не разбил нос. А если дети?

А насчет металлической ограды нас так и не услышали. Зато опять-таки нашелся дядя, который поднатужился и запросто раздвинул забор. А его потом снова чинить… И сколько даже в нашем Хабаровске еще встречается повсюду огражденных заборами периметров и шлагбаумов, усложняющих жизнь горожанам?

И что, снова ломать? Или будем все-таки учитывать интересы обычных людей, которые почему-то не хотят быть «огороженными»?





Вадим Решетняк

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