«Компетенции будущего» прокачали на форуме «Амур»

Молодежный образовательный форум «Амур» завершил свою работу. В минувшую субботу эксперты и наставники подвели итоги второй смены «Компетенции будущего», которая объединила более 200 молодых активистов из 17 регионов России. Как напомнили в краевом комитете по молодежной политике, участниками этой образовательной площадки стали представители молодежных советов, профсоюзов крупных предприятий, средних и малых организаций, специалисты по молодежной политике, а также индивидуальные предприниматели.

Главным итогом «Компетенций будущего» для каждого из «амурчан» стала индивидуальная траектория развития. Кроме того, ребята создали ряд образовательных и социальных стартапов. ТОП-10 участников по итогам смены получили ценные призы, а их проекты личное кураторство федеральных экспертов.

- Я приехала на «Амур» уже в третий раз, и снова за новыми идеями. Старалась максимально выкладываться, выполнять задания кураторов, с головой погружаться в работу, чтобы в дальнейшем развивать свой бизнес в Хабаровске, - поделилась впечатлениями абсолютная победительница смены в личном зачете Марина Овсянникова, получившая в качестве главного приза новый IphoneX.

Отдельную награду заработал и Владимир Аверин - разработчик веб-приложения «Состояние», которое в онлайн-режиме показывает чистоту городских территорий. Теперь Владимир выступит в полуфинале международного конкурса SocialIdea. Летнюю молодежную образовательную кампанию также продолжит Артем Зотов. Его, как одного из самых энергичных участников, наградили путевкой на политическую смену форума «Территория смыслов».

Напомним, в этом году «Амур» принимал активную молодежь со всей страны в течение двух смен. «Культурный максимум», посвящённый Году театра в России, объединил более 200 молодых артистов, музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров и фотографов. Участников «Компетенций будущего» учили направлять личную и командную деятельность на реализацию конкретного проекта, грамотно распределять время и приоритеты.