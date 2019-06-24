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«Компетенции будущего» прокачали на форуме «Амур»
Молодежный образовательный форум «Амур» завершил свою работу. В минувшую субботу эксперты и наставники подвели итоги второй смены «Компетенции будущего», которая объединила более 200 молодых активистов из 17 регионов России. Как напомнили в краевом комитете по молодежной политике, участниками этой образовательной площадки стали представители молодежных советов, профсоюзов крупных предприятий, средних и малых организаций, специалисты по молодежной политике, а также индивидуальные предприниматели.
Главным итогом «Компетенций будущего» для каждого из «амурчан» стала индивидуальная траектория развития. Кроме того, ребята создали ряд образовательных и социальных стартапов. ТОП-10 участников по итогам смены получили ценные призы, а их проекты личное кураторство федеральных экспертов.
Отдельную награду заработал и Владимир Аверин - разработчик веб-приложения «Состояние», которое в онлайн-режиме показывает чистоту городских территорий. Теперь Владимир выступит в полуфинале международного конкурса SocialIdea. Летнюю молодежную образовательную кампанию также продолжит Артем Зотов. Его, как одного из самых энергичных участников, наградили путевкой на политическую смену форума «Территория смыслов».
Напомним, в этом году «Амур» принимал активную молодежь со всей страны в течение двух смен. «Культурный максимум», посвящённый Году театра в России, объединил более 200 молодых артистов, музыкантов, художников, танцоров, дизайнеров и фотографов. Участников «Компетенций будущего» учили направлять личную и командную деятельность на реализацию конкретного проекта, грамотно распределять время и приоритеты.
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