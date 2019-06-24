Новости
Пчеловоды хотят ограничить вырубку медоносной липы в Хабаровском крае
Вопросы развития пчеловодства в Хабаровском крае обсудили на совещании в правительстве региона. Сегодня этот вид деятельности в крае набирает популярность. Однако отсутствие централизованной системы заготовки, производства и реализации меда не позволяет местным пчеловодам полноценно конкурировать с заготовителями из других регионов.
Кроме того, из-за действующих правил рубки липы пчеловоды опасаются, что в перспективе могут остаться без сырья для производства меда.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, чтобы отстаивать свои интересы и развивать заготовительную сеть пчеловоды края, по предложению регионального минсельхоза, объединились в ассоциацию. Одна из инициатив – организовать стационарные зоны вокруг пасек на расстоянии 3 – 5 километров, а также так называемые «зоны тишины» в местах произрастания медоносных деревьев, где будет запрещена вырубка липы. Кроме того, предприниматели попросили обустроить съезды с региональных дорог к местам пасек, а также поддержать их государственным заказом на продукцию. Эти инициативы проработает краевой минсельхоз.
В аграрном ведомстве развитию пчеловодства уделяют особое внимание. Муниципальным образованиям выделяются субсидии на софинансирование региональных программ. Пчеловоды, как и другие фермеры, могут получать гранты и субсидии на развитие хозяйств, финансовую поддержку на создание потребительских кооперативов. В совокупности эти меры будут способствовать созданию специализированных промышленных комбинатов. Это позволит снизить себестоимость продукции и сделать краевых пчеловодов более конкурентоспособными.
Всего пчеловодством в регионе занимаются в 11 районах. Наиболее активно - в Хабаровском и Вяземском. По официальным данным в Хабаровском крае в прошлом году отмечен рост производства меда на 1,1%. Всего пчеловоды собрали около 539 тонн продукции.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 674
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 011
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 705
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 100
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136