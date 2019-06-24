Пчеловоды хотят ограничить вырубку медоносной липы в Хабаровском крае

Вопросы развития пчеловодства в Хабаровском крае обсудили на совещании в правительстве региона. Сегодня этот вид деятельности в крае набирает популярность. Однако отсутствие централизованной системы заготовки, производства и реализации меда не позволяет местным пчеловодам полноценно конкурировать с заготовителями из других регионов.

Кроме того, из-за действующих правил рубки липы пчеловоды опасаются, что в перспективе могут остаться без сырья для производства меда.

- До принятия нового лесного кодекса в 2006 году липа была запрещена к вырубке в районах развитого пчеловодства. В регионе работали 11 специализированных совхозов, на базе которых заготавливали мед в промышленных масштабах. В 2011 году перестали действовать прежние правила рубок и дальневосточную липу больше не сохраняют, как раньше. Сегодня медоносные деревья активно вырубаются, что сказывается на работе пчеловодов, - отмечает директор ООО «Лесные продукты» Евгений Хрустов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, чтобы отстаивать свои интересы и развивать заготовительную сеть пчеловоды края, по предложению регионального минсельхоза, объединились в ассоциацию. Одна из инициатив – организовать стационарные зоны вокруг пасек на расстоянии 3 – 5 километров, а также так называемые «зоны тишины» в местах произрастания медоносных деревьев, где будет запрещена вырубка липы. Кроме того, предприниматели попросили обустроить съезды с региональных дорог к местам пасек, а также поддержать их государственным заказом на продукцию. Эти инициативы проработает краевой минсельхоз.

В аграрном ведомстве развитию пчеловодства уделяют особое внимание. Муниципальным образованиям выделяются субсидии на софинансирование региональных программ. Пчеловоды, как и другие фермеры, могут получать гранты и субсидии на развитие хозяйств, финансовую поддержку на создание потребительских кооперативов. В совокупности эти меры будут способствовать созданию специализированных промышленных комбинатов. Это позволит снизить себестоимость продукции и сделать краевых пчеловодов более конкурентоспособными.

Всего пчеловодством в регионе занимаются в 11 районах. Наиболее активно - в Хабаровском и Вяземском. По официальным данным в Хабаровском крае в прошлом году отмечен рост производства меда на 1,1%. Всего пчеловоды собрали около 539 тонн продукции.