Черные дыры Хабаровска

Спасибо вам, наши народные корреспонденты, чей сон чуток, чьи ноги неутомимы, чей глаз остер. Без вашего внимания, без вашей инициативы и вашего неравнодушия Хабаровск замедлил бы свою уверенную поступь к городу комфортного проживания. Если вы сами не можете убрать препоны, по крайней мере стараетесь обратить внимание на проблему.

На днях наш читатель сообщил об образовании очередной «черной дыры» на улице Синельникова. Прибыв на место беды, я оказался не просто в центре нашего города, а в центре туристического притяжения – в пяти шагах от остановки «Гостиница «Турист», прямо напротив места пристанища прибывающих в наш город гостей всех мастей. И что они увидят? Дыру в земной тверди в шаге от пешеходной дорожки. Спасибо доброму самаритянину, что кинул пару палок в отверстие, дабы возвращающиеся в темноте утомленные и умиротворенные туристы не сверзились в подземелье.

Но как-то неправильно и по-туристски ничуть не привлекательно – сухостой посреди «чёрной дыры»: даже издали да против солнца за японскую, простите, «икебану» это не принять. Можно нанести серьезную психологическую травму гостям города и понизить рейтинг туристической активности в крае. Дабы этого не произошло, рекомендуем городским чиновникам простое действие – взять и положить на это безобразие. Люк, просто люк. Можно из композитных материалов.

И спасибо вам, уважаемая Светлана Борисовна, проживающая в районе остановки «Степная», за неравнодушие и внимательность в отношении отдельных гадостей и неприятностей, что пока творятся на задворках и в межквартальных проездах. Это ж кем (список эпитетов у меня очень длинный, но совсем не цензурный) надо быть, чтобы покуситься на святое – на безопасность детей. Благодаря вниманию нашей читательницы обнаружилась «черная опасность» для юных душ.

Когда ушлые и хваткие «предприниматели», проезжая по бульварам нашего города ночью, втихую утаскивают ливневые решетки, нельзя простить, но можно, с оговорками, понять. Но у детей? Из-под ног малышни, что с родителями идут в детский садик?

Зияет сбоку - шаг в сторону от пешеходной дорожки, что идет в детское дошкольное учреждение №34 - из-за сорванных решеток ливнеприемника «черная дыра». Я ни на что не намекаю, просто хочется быть в тренде… Похоже, что эти решетки уже превращены во что-то более нужное на ближайшем металлоперерабатывающем заводике.

Уважаемая администрация, к сожалению, уже не 7-й столицы, черт с этим околотуристическим люком, закройте в первую очередь «черную дыру» у детского садика комбинированного вида №34 по адресу: улица Большая, 95а! Ибо дети – это наше будущее, а туристы - просто деньги.



Люк Бессонов

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