Заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства пройдет в Хабаровске

Хабаровск выбран площадкой для 24-го заседания Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства (РАТОП). Встреча делегаций России и США пройдет в Доме официальных приемов правительства края. В течение двух дней, 26 и 27 июня, стороны намерены обсудить вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, науки и образования, а также развитие торгово-экономических связей между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья Соединенных Штатов. Помимо этого, запланированы переговоры между представителями деловых кругов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, форум РАТОП на сегодняшний день - единственная действующая площадка по поддержанию контактов и развитию сотрудничества между регионами двух стран. Ожидается, что её участниками станут представители власти, крупных компаний, представители дипломатических кругов. В Хабаровском крае заседание РАТОП состоится впервые, оно пройдет при поддержке Министерства иностранных дел России и Министерства экономического развития РФ.