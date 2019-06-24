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Заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства пройдет в Хабаровске
Хабаровск выбран площадкой для 24-го заседания Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства (РАТОП). Встреча делегаций России и США пройдет в Доме официальных приемов правительства края. В течение двух дней, 26 и 27 июня, стороны намерены обсудить вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, науки и образования, а также развитие торгово-экономических связей между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья Соединенных Штатов. Помимо этого, запланированы переговоры между представителями деловых кругов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, форум РАТОП на сегодняшний день - единственная действующая площадка по поддержанию контактов и развитию сотрудничества между регионами двух стран. Ожидается, что её участниками станут представители власти, крупных компаний, представители дипломатических кругов. В Хабаровском крае заседание РАТОП состоится впервые, оно пройдет при поддержке Министерства иностранных дел России и Министерства экономического развития РФ.
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