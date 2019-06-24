Петербуржский театр представил в Хабаровске легендарный спектакль

Ах, какой громоздкой казалась конструкция, какое неуютство сотворили посреди сцены! Публика шумела и боязливо посматривала на тело, лежащее на кушетке. Все казалось нелепым и неловким – и само это тело, и декорация, и то, что привычно влекомые столичной мандорлой хабаровчане заполонили зал Музыкального театра: мы тут готовы отбивать ладоши, мечите, столичники, бисер!

Александринский театр в рамках программы «Театральная олимпиада - 2019 в Дальневосточном федеральном округе» представлял спектакль по гоголевской комедии «Женитьба» народного артиста России, лауреата Государственных премий Валерия Фокина. Спектакль не просто так, а лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Тело почти не двигалось. «Дышит! Ей-богу дышит!» - изредка, как сполох, по залу пробегал шепоток. И снова чуть нервное ожидание. Уж от кого, а от Гоголя нужно ждать чертовщины. Даже в этой первой российской комедии «Женитьба». Да и, собственно, какая жизнь в России без чертовщины? Сплошь и рядом. Если не матерное поминание, так почти явственное воплощение, не меньше. Вот он, типовой российский Петрович. Дачник-рыболов-семьянин и даже смиренный патриот, а присмотришься, особенно когда малость водки накушается, – черт чертом, если не того хуже. Потому Гоголь и классик, оттого и страшны его произведения, и лукавы, и прозорливы. Да пройдет еще сотня лет, выстоит Россия-матушка, нарожает вновь гоголевских архетипов.



…Погас свет. Началось действо. Лежащее тело на кушетке, оказалось, принадлежит Подколесину, служащему (народный артист России Игорь Волков). И такая комфортность от него была, такая беспросветная уютность, что на фоне сценической конструкции совсем уже маленьким гномиком казался. А гоголевские фразы – такие складные для нашей сегодняшней тотально примитивной косноязычности, сначала чудились чуть ли не круглыми кирпичами, и мозг отказывался следовать за смыслом, и словесные бусы мерещились чуть ли не иностранным блаблаканьем. Однако три минуты, и все встало на свои места, и гоголевское слово как мед, как драгоценное масло впитывалось всеми фибрами, и прощалось все, и принималось все. И даже коньки, на которые воля режиссера поставила почти все персонажи. В том числе и благодаря этим самым конькам гоголевская «Женитьба» получилась легкой, как и положено быть комедии.

И даже самые консервативные хабаровчане, забыв порой непреодолимую тягу к примитивнейшему театральному нафталину, простили современность, актуальность трактовки.

В этом-то и архисложность любой классики. Люди идут не на захватывающую историю, порой сюжет зритель как «Отче наш» знает, а за новым видением, за оригинальной трактовкой. А вдруг что упустили, вдруг что недопоняли. Что касается «Женитьбы», то все случилось: и было бы прилично стонать от удовольствия, хабаровчане бы стонали во весь голос!

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…» - это не просто гоголевская фраза, это метод жизни для многих наших сограждан.

Да и сам Подколесин – предтеча, как говорят, Манилова, узнаваем и сегодня. Таких, лежащих на кушетке и почти не дышащих, миллионы… Ужас, наверное, заключается в том, что и окна сами собой заросли, да и повода нет! Какая такая женитьба? Сегодня можно как-то и без нее, проклятой!

К слову. Впервые «Женитьба» Гоголя поставлена была именно в первом российском профессиональном театре - Александринском. Премьера «совершенно невероятного события» - так определил суть пьесы сам Гоголь - состоялась в 1842 году.

- Гоголь сложный, - считает народный артист России Игорь Волков. – Дело не в том, как говорят гоголевские персонажи, а в какие ситуации попадают. А еще и бесовская всепобеждающая сила добра…

- Честно говоря, не хочется спрашивать, зачем режиссер поставил главных героев на коньки…

- Есть этому хорошее бытовое оправдание. В Петербурге во времена Гоголя коньки были обычным средством передвижения зимой по рекам. Дворники специально чистили лед от снега. Вот такая бытовая деталь. Она не придумана, не с Луны взята. Есть гравюры, где люди малоимущие, студенты - на коньках. Санкт-Петербург очень разбросан, много рек. Вы на Амуре живете, должны понимать.

- Спектаклю много лет. Премьера состоялась в 2008 году.

- Меняюсь я, а значит, меняется и мой герой. Он становится старше, становится болезненнее. Временная оттяжка с женитьбой становится более острой. Дальше тянуть нельзя. Он, может быть, и женился бы… месяц полежал бы на диване… если бы не это чертовское «Надо немедленно! Сейчас! Сейчас!».

- «Женитьбу» на Дальнем Востоке первыми увидели жители Владивостока. Есть ли разница между хабаровской и приморской публикой?

- Публика – она всегда разная. Например, в Хабаровске сегодняшняя и вчерашняя. Да и у нас в Санкт-Петербурге на каждом спектакле все по-другому. Тут вопрос в том, кто что считывает. Сегодня публика больше чувствовала юмор текстовой. Вчера гоголевский юмор не так чувствовался. У меня всегда проверка зрителя на чувство юмора, когда у Кочкарева, друга Подколесина, спрашивают: « Вы с ней знакомы?». А он отвечает: «Мы вместе с ней мальчишками бегали». Мне это очень смешная фраза. Сегодня с первых фраз буквально все сразу пошло…

Кстати, меня поразило. На автобусной остановке написано «Театр драммы». С двумя «м». Что во Владивостоке, что в Хабаровске вторые спектакли прошли лучше.

Мне Хабаровск больше понравился, чем Владивосток. Говорят, что Хабаровск более провинциальный, а мне кажется, что более душевный.

Я, кстати, много работал в провинциальных театрах - в Минске, Иванове. По стране помотался.

В первый раз мы столкнулись с тем, что на приморской сцене Мариинского театра нам пришлось во время спектакля говорить в микрофоны.

- И как?

- Ужасно! Там зал не приспособлен для спектаклей. Впереди у нашего театра – Петропавловск-Камчатский. Что касается Хабаровска, то он мне симпатичен. Город уютный, ухоженный. Зритель подготовлен, город театральный.

Кстати, Гоголь - особый драматург для Александринского театра. У нас впервые поставили и «Женитьбу», и «Ревизора», которого Николай Гоголь репетировал сам. В этом театре есть ощущения, что там ходили гении.

- На вкус какой Гоголь?

- Горький. Просвета у него нет. Он первым заметил нашу дремучесть, которая никуда не уходит, просто меняет очертания, формы, образы…



Юрий Рязинкин