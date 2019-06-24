На льготные лекарства в Хабаровском края выделено более млрд рублей

В этом году на обеспечение лекарствами льготников в Хабаровском крае потратят более 1 миллиарда рублей. Из них 377 миллионов рублей региону уже перечислили из федерального бюджета, а 743 миллиона рублей выделят из региональной казны. Средства пойдут на приобретение самых необходимых медикаментов, в том числе для орфанных больных.

- Сейчас в крае на учете стоят 28 тысяч федеральных льготников и почти 63 тысячи краевых. Это те люди, которые могут получать лекарства по специальному перечню бесплатно, либо с 50-ти процентной скидкой. Выдача льготных медикаментов приравнивается к одному из видов государственной социальной помощи. Все такие граждане занесены в отдельный реестр, - пояснили в краевом минздраве.

В ведомстве уточнили, что очень внимательно власти подходят к закупке медикаментов для орфанных больных – людей с редкими заболеваниями. Часть средств расходуется на покупку препаратов именно для таких пациентов. Все они стоят на особом учете.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее тему своевременного лекарственного обеспечения льготников обсудили во время «прямой линии» с Президентом Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос о закупках жизненно важных препаратов, глава государства обратил внимание на то, что во многих регионах этот процесс не налажен. В некоторых субъектах страны нет информационной системы учета, что и приводит к таким сбоям. При этом еще в феврале федеральные власти полностью перечислили регионам свою часть средств на закупку льготных лекарств.

В краевом минздраве подчеркнули, что в Хабаровском крае такой проблемы практически нет. Все обязательства по закупке лекарств выполняются в необходимом объеме.

- Мы производим закупки, после чего распределяем лекарства по медучреждениям. Иногда бывают ситуации, когда в какой-нибудь больнице не оказывается нужного препарата. Такое случается, если руководство не правильно рассчитало свои потребности. Подобные недочеты оперативно устраняются, - пояснили в министерстве.

С 2009 года в Хабаровском крае запущена электронная система обеспечения лекарствами, в которой все процессы автоматизированы. Из программы льготнику распечатывается рецепт, с ним он идет в аптеку и получает свои препараты. Также это помогает контролировать остатки лекарств на складах и вовремя восполнять запасы.