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Хабаровскую землю будут хранить в Москве
22 июня Город воинской славы Хабаровск стал участником всероссийской акции «Горсть памяти». В полдень по местному времени по всей стране прошли торжественные ритуалы забора земли с братских захоронений и воды с мест гибели кораблей в годы Великой Отечественной войны для их дальнейшей передачи на хранение на территории строящегося главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Открыть его планируется к 75-летию Великой Победы.
Собранную землю поместили в символические солдатские кисеты, которые доставят с воинскими почестями в Подмосковье. Позже их вложат в гильзы артиллерийских снарядов и определят на вечное хранение на прихрамовой территории – в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти». Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации насчитывается более 17 тысяч воинских захоронений периода Великой Отечественной, а еще свыше 10 тысяч расположены на территории иностранных государств.
В Хабаровске церемония забора земли прошла у обелиска «Морякам-амурцам», где захоронены Герой Советского Союза Николай Голубков, контр-адмирал Неон Антонов, контр-адмирал Николай Несвитский и краснофлотцы Николай Патрушев и Михаил Тюрин. В торжественном ритуале приняли участие губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, мэр краевого центра Сергей Кравчук, командующий войсками ВВО, герой Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Жидко, ветераны войны и военной службы, юнармейцы и горожане. Поочередно первые лица города и края набрали землю саперной лопаткой и поместили ее в специальный цинковый контейнер. Далее право разложить ее по мемориальным кисетам получили ветеран Великой Отечественной войны Иван Карташов, военный комиссар Хабаровского края генерал-майор Николай Глинин, юнармейцы и военнослужащие Хабаровского гарнизона. Также участники ритуала возложили цветы к обелиску «Морякам-амурцам» и памятнику рабочим завода имени С.М. Кирова, погибшим в Великой Отечественной войне.
Обращаясь к собравшимся, Сергей Кравчук отметил, что участие Хабаровска во всероссийской акции «Горсть памяти» - дань глубокого уважения его жителей к павшим героям, а также ветеранам и участникам Великой Отечественной, истории своей Родины.
Завершая свою речь, он пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а всем участникам церемонии – мира и счастья.
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