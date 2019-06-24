Хабаровскую землю будут хранить в Москве 

22 июня Город воинской славы Хабаровск стал участником всероссийской акции «Горсть памяти». В полдень по местному времени по всей стране прошли торжественные ритуалы забора земли с братских захоронений и воды с мест гибели кораблей в годы Великой Отечественной войны для их дальнейшей передачи на хранение на территории строящегося главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Открыть его планируется к 75-летию Великой Победы.

Собранную землю поместили в символические солдатские кисеты, которые доставят с воинскими почестями в Подмосковье. Позже их вложат в гильзы артиллерийских снарядов и определят на вечное хранение на прихрамовой территории – в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти». Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации насчитывается более 17 тысяч воинских захоронений периода Великой Отечественной, а еще свыше 10 тысяч расположены на территории иностранных государств.

В Хабаровске церемония забора земли прошла у обелиска «Морякам-амурцам», где захоронены Герой Советского Союза Николай Голубков, контр-адмирал Неон Антонов, контр-адмирал Николай Несвитский и краснофлотцы Николай Патрушев и Михаил Тюрин. В торжественном ритуале приняли участие губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, мэр краевого центра Сергей Кравчук, командующий войсками ВВО, герой Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Жидко, ветераны войны и военной службы, юнармейцы и горожане. Поочередно первые лица города и края набрали землю саперной лопаткой и поместили ее в специальный цинковый контейнер. Далее право разложить ее по мемориальным кисетам получили ветеран Великой Отечественной войны Иван Карташов, военный комиссар Хабаровского края генерал-майор Николай Глинин, юнармейцы и военнослужащие Хабаровского гарнизона. Также участники ритуала возложили цветы к обелиску «Морякам-амурцам» и памятнику рабочим завода имени С.М. Кирова, погибшим в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к собравшимся, Сергей Кравчук отметил, что участие Хабаровска во всероссийской акции «Горсть памяти» - дань глубокого уважения его жителей к павшим героям, а также ветеранам и участникам Великой Отечественной, истории своей Родины.

«То, что наши отцы и деды сделали в 40-е годы прошлого века для своей страны и всего мира никогда не будет забыто. Вклад Хабаровска в Великую Победу – более сотни тысяч бойцов, ушедших на фронт. Почти половина из них сложила головы на полях сражений. Только моряков-амурцев воевало 15 тысяч человек. И на каждую тысячу моряков – один Герой Советского Союза. Предприятия города круглосуточно трудились на ремонте военной техники. Завод имени Кирова восстанавливал корабли, «Дальдизель» - пушки и минометы, «Энергомаш» - танки», - подчеркнул градоначальник.

Завершая свою речь, он пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а всем участникам церемонии – мира и счастья.



