Дожди и грозы начнутся в Хабаровском крае с середины недели

Жаркая погода, которая установилась на минувших выходных, продержится в Хабаровском крае до середины недели. Уже со среды в регионе прогнозируются дожди и грозы, а также небольшое похолодание, которое принесет северо-восточный ветер, сообщили синоптики.

- Со вторника на севере края мы ожидаем дожди, местами – грозовые ливни. Ветер может усилиться до 22 м/с. Далее эти явления начнут смещаться по региону. 26 июня дожди придут в центральные и южные районы. Среднедневные температуры в крае опустятся на несколько градусов - до 18-25?С. Но к выходным вновь распогодится, а температуры днем поднимутся до 23-28?С, - пояснили в Дальневосточном УГМС.

По информации пресс-службы правительства региона, неожиданная жара, возникшая сразу после нескольких недель пасмурной погоды, могла спровоцировать солнечные удары у жителей, которые в выходные массово отправились загород. Однако в службе скорой помощи сообщили, что обращений по таким поводам в этом году еще не поступало. Тем не менее, медики спешат предупредить о мерах защиты в солнечные дни. Если по прогнозу ожидается свыше 27?С, рекомендуется носить легкую одежду, обязательно головной убор и пить побольше воды. Людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, лучше выходить из дома до 11 или после 16 часов, когда жара спадает. Так они уберегут себя от негативного воздействия солнца.

Сегодня, в понедельник, в Хабаровске без осадков. Дует юго-западный ветер, температура днем составит 27-29 ?С.