Новости
Дожди и грозы начнутся в Хабаровском крае с середины недели
Жаркая погода, которая установилась на минувших выходных, продержится в Хабаровском крае до середины недели. Уже со среды в регионе прогнозируются дожди и грозы, а также небольшое похолодание, которое принесет северо-восточный ветер, сообщили синоптики.
По информации пресс-службы правительства региона, неожиданная жара, возникшая сразу после нескольких недель пасмурной погоды, могла спровоцировать солнечные удары у жителей, которые в выходные массово отправились загород. Однако в службе скорой помощи сообщили, что обращений по таким поводам в этом году еще не поступало. Тем не менее, медики спешат предупредить о мерах защиты в солнечные дни. Если по прогнозу ожидается свыше 27?С, рекомендуется носить легкую одежду, обязательно головной убор и пить побольше воды. Людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, лучше выходить из дома до 11 или после 16 часов, когда жара спадает. Так они уберегут себя от негативного воздействия солнца.
Сегодня, в понедельник, в Хабаровске без осадков. Дует юго-западный ветер, температура днем составит 27-29 ?С.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 674
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 011
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 705
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 100
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136