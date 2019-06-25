В Хабаровске с успехом прошли гастроли Астраханского ТЮЗа



Астрахань для многих хабаровчан – что африканская заграница. Нахмурит лоб житель города, растянувшегося краснокнижным лососем вдоль Амура-батюшки, а потом улыбка: «Так там же Стенька Разин бабу свою персидскую утопил! Сначала на стрежень, а потом концы в воду!».

И сразу уютно, не от дамоубийства, конечно, а оттого, что и мы здесь, на Дальнем Востоке, не лыком шиты, и у нас помидоры растут мясистые, сладкие, надкусишь - томатный сок брызгами. Да и арбузы у нас хоть и не великаны, а тоже зреют. У них там Волга-матушка. Как-то малость легкомысленно звучит, по-детски. То ли дело у нас - Амур-батюшка! Все сурово, по-мужски. Без этих самых, понимаете ли, вихляний.

И еще. Что в Амуре, что в Волге когда-то в изобилии водились осетры. (Одно из национальных русских блюд - блины с черной икрой, кстати.)

Осетров что там, что у нас повыловили, а вот всякая гнусь – невыводима! Мошкара да комары что на Волге, что на Амуре одинаково злые – с мощными челюстями, наглые. Благо, размеров микроскопических, хотя порой такие лошади попадаются, аж пищат басом!

Пока наш Хабаровский театр драмы удивлял жителей Астрахани «Собачьим сердцем» и другими золотомасочными и околозолотомасочными постановками, по линии федеральной программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности при Министерстве культуры РФ к нам нагрянул Астраханский ТЮЗ. Пять спектаклей на любой вкус, как считают астраханцы, проверенные временем и опробованные местной публикой. Но не московскими критиками. Художественный руководитель ТЮЗа, заслуженный артист РФ Сергей Тараскин сослался на то, что это с точки зрения хабаровчан Астрахань близка к Москве, а на самом деле…

Не выдержал: «Благодарите Ивана Грозного, который взял приступом эту богатейшую столицу татарского ханства. Не случись, были бы вы столичным театром!».

Кстати, татар в Астрахани не больше 7%.

- Почему татар так мало? Куда их дели?

На что все астраханцы резко и сразу ответили хором: «Это не мы!». Странно это!

Детский спектакль «Дядя Федор, пес и кот» прошел на ура, с аншлагом, с радостными детскими лицами и удовлетворенными родителями. Мультфильм про Дядю Федора культовый, любим не одним поколением россиян.

Чеховская «Каштанка», гоголевские «Мертвые души» - это понятно, это на века вечные. А вот «Страсти по Торчалову» и « Д.О.Н.О.Р.» по пьесе Д. Смирнова выглядели эдаким приветом из 90-х. Кстати, «Страсти» вроде бы ставили в 90-х и в нашем театре драмы.

- Эта пьеса Никиты Воронова родилась в рамках конкурса самостоятельных работ. Семнадцать лет назад я собрал ребят-единомышленников, мы прочитали пьесу «Страсти по Торчалову», и каждый без исключения ее поддержал. Мы не думали, что будем играть ее в репертуаре, потому что это было авторской работой. Так как спектакль получился, нас наградили тем, что его включили в репертуар. Мы гастролируем с этим спектаклем и по России, также возили его и в Германию, и везде эту постановку принимают на ура. В нашем Астраханском театре его смотрят по несколько раз, находят его интересным и дети, и взрослые, – рассказал актер Астраханского ТЮЗа народный артист РФ Сергей Мартемьянов.

По словам Сергея Мартемьянова, этот спектакль иные астраханцы посмотрели больше чем пятнадцать раз.

Спектаклю «Д.О.Н.О.Р» по пьесе кировского драматурга Дениса Смирнова несколько лет. Мужчина просыпается и обнаруживает в своей комнате незнакомого человека, называющего себя врачом. Спектакль о предательствах и изменах, о том, что, по сути, индивидуализм – зло. Все это через истории отношений мужчины с женой, матерью, другом. И в итоге замыкается все на том, что этот человек никому не нужен, кроме престарелой матери. Даже ангелу, который и был тот самый врач.

Чувства были смешанные. С одной стороны, все это действо напоминало пошлейшие нравоучительные сериальчики на федеральных каналах, рассчитанные на престарелых граждан с приобретенным после просмотра этих же сериалов слабоумием. А с другой стороны, крепкая работа актеров, вера в то, что они делают на сценической площадке, и редкое артистическое обаяние сделали чудеса. Вопреки всему - пьесе, режиссуре, банальным мизансценам, спектакль хабаровчанам понравился. Кто-то из зрителей шмыгал носом, кто-то тайком утирал скупую слезу, но в конце аплодировали стоя.

Искренность и вера побеждают все! А вы говорите, что чудес не бывает! В театре бывает все!



Юрий Рязинкин





Астраханский ТЮЗ - один из старейших в России. Его деятельность началась в далеком 1933 году с группы творческой молодежи, показавшей первую постановку. Труппа театра гастролирует не только в России, но и за границей: ТЮЗ представил несколько спектаклей в Берлине и Гамбурге.







