Военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в Хабаровске

Восточный военный округ приглашает жителей и гостей Хабаровска с 28 по 30 июня посетить военно-технический форум «Армия-2019». На аэродроме «Центральный» будут представлены лучшие образцы армейской авиации и техники. Состоятся демонстрационные пролеты боевых экипажей и показательные выступления.

Так, экипажи самых больших в мире серийных вертолетов Ми-26 продемонстрируют тушение условного очага возгорания. Летчики транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработают эвакуацию экипажа условно терпящего бедствия вертолета, осуществят высадку парашютистов. В этой части программы также примут участие летчики истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34, которые осуществят демонстрационный пролет над взлетно-посадочной полосой.

Запланированы показательные выступления подразделений специального назначения. Особенностью мероприятия станет выступление танковых экипажей, которые исполнят «танковый вальс».

Кроме того, будет организована выставка современного вооружения и военной техники Восточного военного округа. Жители и гости краевой столицы увидят бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО, в частности – пусковой установкой ЗРС С-300, зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», «Оса» и новейшую радиолокационную станцию «Каста-2».

Кроме того, будут продемонстрированы новейшие беспилотные аппараты «Орлан-10», «Застава» и «Гранат-4».

Как сообщает пресс-служба правительств арегиона, в ходе форума будет работать пункт отбора на военную службу по контракту, предусмотрена концертная программа. Гостей угостят солдатской кашей.

28-29 июня экспозиции будут работать с 10:00 до 17:00. 30 июня - с 10:00-13:00. Для гостей форума будет организована работа автобусов. Они будут курсировать от контрольно-пропускного пункта аэродрома «Центральный» (ост. городского транспорта - Портовая) до выставочной площадки. Вход на мероприятие свободный.