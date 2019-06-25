Два хабаровских театра получат деньги на постановки

В этом году региону на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских театров выделено около 8 млн рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета. Субсидии направлены на приобретение оборудования и создание новых постановок.

Так, Хабаровский краевой театр юного зрителя получит господдержку в размере более 5,5 млн рублей. Деньги направят на постановку новых спектаклей – «Красная шапочка», «Остров сокровищ», «Вафельное сердце», а также на техническое оснащение театра – приобретение автобуса, звукового и светового оборудования. Уже сейчас для спектакля «Вафельное сердце» закуплены сценические костюмы, декорации и материалы для оформления сцены.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, господдержка для Хабаровского краевого театра кукол составит более 2,3 млн рублей. Большая часть направлена на укрепление материально-технической базы, а также на обновление репертуара - постановку нового спектакля «Тигренок на подсолнухе».

Кроме того, федеральную субсидию в этом году получит и Драматический театр Комсомольска-на-Амуре. Средства в размере 5,2 млн рублей выделены в рамках поддержки муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. Планируется поставить два новых спектакля – «Легенда о Тиле», «Тартюф», а также приобрести мультимедийное видеооборудование, установки для световых и дымовых театральных эффектов.

Напомним, 2019 год согласно Указу Президента РФ объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры. Всего на территории Хабаровского края действуют 9 театров, из них шесть государственных профессиональных и три частных. Самодеятельное театральное творчество представлено пятью студиями и 282 клубными, студенческими и школьными коллективами.