Власти Хабаровского края обещают построить за три года дорогу на Чегдомын

В Хабаровском крае готовы приступить к строительству трассы «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын». Эта магистраль является важной составляющей опорной сети дорог региона. Трасса на Чегдомын строилась в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». После окончания действия программы из-за отсутствия финансирования проект был остановлен.

- Требуемый объем средств на продолжение строительства дороги до Чегдомына составляет 15,5 млрд рублей. Главная задача - обеспечить сквозное автосообщение. Это станет важным толчком для развития инициативы Правительства РФ по комплексному развитию монопоселений, в число которых входит Чегдомын. Для обеспечения круглогодичного транспортного сообщения надо достроить 55 километров дороги, поставить два моста. На эти цели региону накануне выделили 320 млн рублей из федерального бюджета, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

По информации пресс-службы правительства региона, в будущем году размеры финансирования будут значительно увеличены, что позволит ускорить темпы возведения социально значимой транспортной артерии. В будущем трасса свяжет 17 населённых пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и обеспечит выход Верхнебуреинского, Солнечного и им. Полины Осипенко районов в общую сеть автодорог Дальнего Востока.

- Проектно-сметная документация уже готова. В июле дорожные бригады выйдут на объект. У нас достигнуты договоренности с федеральным центром. При условии финансирования проекта в полном объёме, мы сможем сдать трассу в эксплуатацию за три года, - заявил губернатор Сергей Фургал.

Отметим, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что строительство автотрасс и магистралей, в первую очередь, региональных – одна из основных задач властей на местах. Программа по развитию дорожной сети по всей стране названа главой государства национальным приоритетом. В своем послании Федеральному Собранию, на котором основан 204-й майский указ, президент отметил, что нужно заниматься не только федеральными трассами. Основные проблемы наблюдаются в регионах, в районах, в населенных пунктах. Помимо этого, Владимир Путин поручил строить дороги по мировым стандартам - с использованием самых передовых технологий и материалов. К 2025 году 85 процентов магистралей России должны быть приведены в надлежащее состояние.