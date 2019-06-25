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Власти Хабаровского края обещают построить за три года дорогу на Чегдомын
В Хабаровском крае готовы приступить к строительству трассы «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын». Эта магистраль является важной составляющей опорной сети дорог региона. Трасса на Чегдомын строилась в рамках федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». После окончания действия программы из-за отсутствия финансирования проект был остановлен.
По информации пресс-службы правительства региона, в будущем году размеры финансирования будут значительно увеличены, что позволит ускорить темпы возведения социально значимой транспортной артерии. В будущем трасса свяжет 17 населённых пунктов вдоль Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и обеспечит выход Верхнебуреинского, Солнечного и им. Полины Осипенко районов в общую сеть автодорог Дальнего Востока.
Отметим, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что строительство автотрасс и магистралей, в первую очередь, региональных – одна из основных задач властей на местах. Программа по развитию дорожной сети по всей стране названа главой государства национальным приоритетом. В своем послании Федеральному Собранию, на котором основан 204-й майский указ, президент отметил, что нужно заниматься не только федеральными трассами. Основные проблемы наблюдаются в регионах, в районах, в населенных пунктах. Помимо этого, Владимир Путин поручил строить дороги по мировым стандартам - с использованием самых передовых технологий и материалов. К 2025 году 85 процентов магистралей России должны быть приведены в надлежащее состояние.
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