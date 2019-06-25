Типографию Комсомольска-на-Амуре продают за 18 млн рублей

Начались торги по продаже комплекса зданий и земли, принадлежащих ООО «Комсомольская-на-Амуре межрайонная типография». 100% акций предприятия принадлежат правительству края. Вырученные средства пойдут на выплаты долгов перед кредиторами, а также заработных плат бывшим сотрудникам проблемного предприятия.

- Начальная стоимость объекта - 18 млн 100 тыс. рублей, что очень немного за комплекс в центре города рядом с красной линией. Документы на конкурс и задаток 905 тыс. руб. принимаются до 18 июля 2019 года. Публичные торги будут проводиться 22 июля в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений. Каждый шаг торгов составляет 1% от начальной суммы, то есть 181 тыс. рублей, - сообщил председатель ликвидационной комиссии Михаил Сидоров.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в лот входит земельный участок площадью 7741 кв.м, само 4-х этажное здание типографии, 5 складских помещений, расположенных на огороженной территории. Обременений на имущество нет.

Напомним, что непростая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии более чем десять лет назад, привела к процедуре банкротства. Однако ни эта процедура, ни дальнейшая приватизация не привели к оздоровлению ситуации. А в 2016 году из-за долгов перед ДГК здание было отключено от теплоснабжения и производственный процесс был остановлен.