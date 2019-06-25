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Типографию Комсомольска-на-Амуре продают за 18 млн рублей
Начались торги по продаже комплекса зданий и земли, принадлежащих ООО «Комсомольская-на-Амуре межрайонная типография». 100% акций предприятия принадлежат правительству края. Вырученные средства пойдут на выплаты долгов перед кредиторами, а также заработных плат бывшим сотрудникам проблемного предприятия.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в лот входит земельный участок площадью 7741 кв.м, само 4-х этажное здание типографии, 5 складских помещений, расположенных на огороженной территории. Обременений на имущество нет.
Напомним, что непростая финансовая ситуация, которая сложилась на предприятии более чем десять лет назад, привела к процедуре банкротства. Однако ни эта процедура, ни дальнейшая приватизация не привели к оздоровлению ситуации. А в 2016 году из-за долгов перед ДГК здание было отключено от теплоснабжения и производственный процесс был остановлен.
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