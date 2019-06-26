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Дорожная карта Хабаровского края до сих пор не разыграна
Один из самых острых вопросов, волнующих жителей региона, лежит на стыке социальной сферы и экономики. Транспортная доступность – как между населенными пунктами края, так и между краевым центром и другими городами России – впишет людей, которые найдут решение этой проблемы, в историю.
Заоблачные цены на авиаперелеты, не всегда доступное железнодорожное сообщение и часто зависящее от времени года и капризов природы автомобильное сообщение из раза в раз заставляют земляков задумываться о целесообразности жизни в Хабаровском крае.
После прихода к власти губернатора от ЛДПР были предприняты несколько попыток раскрутить маховик транспортных трудностей в сторону улучшения ситуации.
В частности, в ноябре прошлого года Сергей Фургал встречался с руководством авиакомпании «Аврора». На ней обсуждались планы по развитию пассажирских перевозок внутри региона. Глава авиакомпании Константин Сухоребрик заявлял, что «Аврора» заинтересована в расширении маршрутной сети и увеличении объемов перевозок, однако этому препятствуют высокие сборы в местных аэропортах, находящихся в ведении федерального центра.
Губернатор со своей стороны предлагал авиаперевозчику представить бизнес-план, который он мог бы поручить минпромтрансу интегрировать в уже существующую систему.
В феврале 2019 года, давая интервью РИА «Новости» на полях инвестиционного форума в Сочи, глава региона рассказывал о необходимости повышения качества жизни людей, что в числе прочего определяется транспортной доступностью.
В марте, будучи в Охотске, губернатор вновь поднимал вопрос транспортной доступности северных и отдаленных территорий. Тогда было озвучено, что стоимость авиаперелета из Охотска в Хабаровск сопоставима с полетом в Москву – более 12 тысяч рублей.
Тогда краевые власти озвучили инициативу по введению специального субсидируемого тарифа для охотчан, которым можно было бы пользоваться 4 раза в год, и который был бы втрое ниже действующего.
Все эти инициативы нашли безусловный отклик в сердцах жителей края. Однако профильное министерство промышленности и транспорта, подвергнутое реорганизации, пока, похоже, не вошло в нормальный ритм работы. Не исключено, что губернатору придется вмешиваться в работу своих подчиненных, чтобы в ручном режиме корректировать выполнение своих поручений.
Дмитрий Мартыненко
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