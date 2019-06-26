Дорожная карта Хабаровского края до сих пор не разыграна

Один из самых острых вопросов, волнующих жителей региона, лежит на стыке социальной сферы и экономики. Транспортная доступность – как между населенными пунктами края, так и между краевым центром и другими городами России – впишет людей, которые найдут решение этой проблемы, в историю.

Заоблачные цены на авиаперелеты, не всегда доступное железнодорожное сообщение и часто зависящее от времени года и капризов природы автомобильное сообщение из раза в раз заставляют земляков задумываться о целесообразности жизни в Хабаровском крае.

После прихода к власти губернатора от ЛДПР были предприняты несколько попыток раскрутить маховик транспортных трудностей в сторону улучшения ситуации.

В частности, в ноябре прошлого года Сергей Фургал встречался с руководством авиакомпании «Аврора». На ней обсуждались планы по развитию пассажирских перевозок внутри региона. Глава авиакомпании Константин Сухоребрик заявлял, что «Аврора» заинтересована в расширении маршрутной сети и увеличении объемов перевозок, однако этому препятствуют высокие сборы в местных аэропортах, находящихся в ведении федерального центра.

Губернатор со своей стороны предлагал авиаперевозчику представить бизнес-план, который он мог бы поручить минпромтрансу интегрировать в уже существующую систему.

В феврале 2019 года, давая интервью РИА «Новости» на полях инвестиционного форума в Сочи, глава региона рассказывал о необходимости повышения качества жизни людей, что в числе прочего определяется транспортной доступностью.

- Предлагаем обратить внимание на инфраструктуру. Очень важно развитие железной дороги. У нас есть БАМ, но его уже не хватает. Поэтому есть программа по расширению БАМа. У нас очень бурно развиваются порты Совгавань, Ванино. А железная дорога уже ограничивает порты в перевозке грузов, поэтому мы придаем огромное значение логистике. Кроме этого, мы хотим расширить наше авиационное сообщение, потому что географически Хабаровский край находится в центре Дальнего Востока, и нам нужно увеличивать с Китаем, Южной Кореей и Японией перелеты. Большое внимание автомобильным дорогам потому, что отсутствие автодорог, логистики сдерживает нас в плане развития. И плюс энергетический сектор. Потому что нам не хватает дорог, энергетики, а все остальное, в принципе, есть. У нас достаточно серьезные рыбные запасы, Охотское море, порты. Поэтому для нас важна инфраструктура, чтоб мы могли развиваться в дальнейшем, - цитировало Сергея Фургала РИА «Новости».

В марте, будучи в Охотске, губернатор вновь поднимал вопрос транспортной доступности северных и отдаленных территорий. Тогда было озвучено, что стоимость авиаперелета из Охотска в Хабаровск сопоставима с полетом в Москву – более 12 тысяч рублей.

Тогда краевые власти озвучили инициативу по введению специального субсидируемого тарифа для охотчан, которым можно было бы пользоваться 4 раза в год, и который был бы втрое ниже действующего.

Все эти инициативы нашли безусловный отклик в сердцах жителей края. Однако профильное министерство промышленности и транспорта, подвергнутое реорганизации, пока, похоже, не вошло в нормальный ритм работы. Не исключено, что губернатору придется вмешиваться в работу своих подчиненных, чтобы в ручном режиме корректировать выполнение своих поручений.





Дмитрий Мартыненко