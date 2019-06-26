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Школьники Хабаровского края узнали результаты ЕГЭ
Завершилась основная волна сдачи единого государственного экзамена. Выпускникам Хабаровского края стали известны их результаты. Так, 1223 человека сдавали ЕГЭ по физике – почти три процента из них получили 80 и более баллов. Обществознание сдавали 3244 школьника, один человек набрал 99 баллов, около семи процентов – высокобалльные работы.
Английский язык выбрали 627 выпускников, почти половина из них набрали 80 и более баллов, также один человек выполнил задания на 99 баллов.
Впервые в этом году прошел ЕГЭ по китайскому языку – его сдавало 8 человек. Лучший результат – 87 баллов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году в регионе зафиксировано 23 стобалльных результата при сдаче единого государственного экзамена. Высшие баллы выпускники получили по географии, химии, истории, профильной математике и русскому языку.
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