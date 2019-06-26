Школьники Хабаровского края узнали результаты ЕГЭ

Завершилась основная волна сдачи единого государственного экзамена. Выпускникам Хабаровского края стали известны их результаты. Так, 1223 человека сдавали ЕГЭ по физике – почти три процента из них получили 80 и более баллов. Обществознание сдавали 3244 школьника, один человек набрал 99 баллов, около семи процентов – высокобалльные работы.

Английский язык выбрали 627 выпускников, почти половина из них набрали 80 и более баллов, также один человек выполнил задания на 99 баллов.

Впервые в этом году прошел ЕГЭ по китайскому языку – его сдавало 8 человек. Лучший результат – 87 баллов.

- Результаты экзаменов по всем предметам изменились незначительно по сравнению с прошлым годом. В целом итоговые проверочные испытания у школьников прошли без серьезных сбоев и нарушений, - отметила начальник отдела итоговой аттестации минобрнауки края Екатерина Кошельникова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в этом году в регионе зафиксировано 23 стобалльных результата при сдаче единого государственного экзамена. Высшие баллы выпускники получили по географии, химии, истории, профильной математике и русскому языку.