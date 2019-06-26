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Губернаторские гранты хотят получить более 180 молодежных проектов
В Хабаровском крае завершился прием молодежных проектов на получения грантов губернатора. На рассмотрение конкурсной комиссии представлены 187 социально значимых инициатив. 135 заявок поступили от жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет, 35 проектов – от муниципальных образований, еще 17 - от молодежных и детских общественных объединений.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, размер предоставляемых грантов составляет до 300 тысяч рублей – для граждан, до 1 млн рублей – для объединений. Сумма финансовой поддержки для муниципальных образований будет установлена в рамках заявленной сметы. Сейчас проходит отбор заявок на соответствие требованиям конкурса, после этого состоится экспертная оценка проектов. Победителями будут признаны инициативы, набравшие наибольшее количество баллов. Итоги конкурса планируется подвести к 15 августа 2019 года.
Отметим, в 2018 году было поддержано 46 проектов. Из них 13 проектов – от молодежных и детских общественных объединений, 13 идей - от жителей региона, а также 20 инициатив принадлежат муниципальным образованиям края.
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