Губернаторские гранты хотят получить более 180 молодежных проектов

В Хабаровском крае завершился прием молодежных проектов на получения грантов губернатора. На рассмотрение конкурсной комиссии представлены 187 социально значимых инициатив. 135 заявок поступили от жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет, 35 проектов – от муниципальных образований, еще 17 - от молодежных и детских общественных объединений.

- Основными направлениями конкурса стали: популяризации здорового образа жизни, семейных ценностей, оказание помощи подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наибольшее число заявок поступило от активистов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Общая сумма запрашиваемых средств - более 43 миллионов рублей. Однако грантовый фонд составляет 25 миллионов рублей. Теперь конкурсной комиссии предстоит отобрать лучшие из идей, заявленных для реализации, - сообщили в региональном комитете по молодежной политике.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, размер предоставляемых грантов составляет до 300 тысяч рублей – для граждан, до 1 млн рублей – для объединений. Сумма финансовой поддержки для муниципальных образований будет установлена в рамках заявленной сметы. Сейчас проходит отбор заявок на соответствие требованиям конкурса, после этого состоится экспертная оценка проектов. Победителями будут признаны инициативы, набравшие наибольшее количество баллов. Итоги конкурса планируется подвести к 15 августа 2019 года.

Отметим, в 2018 году было поддержано 46 проектов. Из них 13 проектов – от молодежных и детских общественных объединений, 13 идей - от жителей региона, а также 20 инициатив принадлежат муниципальным образованиям края.