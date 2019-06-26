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Электросети Хабаровска ввели режим повышенной готовности
В филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» введен режим повышенной готовности в связи неблагоприятными погодными условиями на территории Хабаровского края.
По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 25 июня 2019 года на территории края прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидаются осадки различной интенсивности в виде сильного дождя, местами ливни и грозы, усиление ветра до 17-22 м/с.
В филиале установлен круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады находятся в полной готовности для ликвидации аварийных ситуаций. Подготовлена спецтехника, ремонтно-восстановительные материалы и средства, проведены дополнительные инструктажи для персонала, организовано взаимодействие с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований.
На данный момент сбоев в энергоснабжении потребителей не зафиксировано. Режим повышенной готовности будет действовать в филиале АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» до нормализации погодных условий.
При обнаружении оборванных проводов сообщите от этом по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.
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