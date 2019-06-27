В Хабаровском крае «красные» стараются усиленно набирать очки в свою пользу



Партия рабочих и крестьян определилась с кандидатами в народные избранники дум различного калибра. Интересы рядовых граждан будут (в случае выигрыша) представлять политолог, бывший работник «Газпрома», чиновник администрации (этот, правда, в мэры идет), женщина с антикоммунистической фамилией, действующий депутат, бизнесмены и прочие достойные люди.

Обилие предпринимателей уже не удивляет. Нынче, однако, коммунистам заниматься малой и средней эксплуататорской деятельностью уставом не возбраняется. Времена нете, идеология не та. Обновленный социализм! Даже забористее – «социализм XXI века!». Уго Чавес этот термин ввел в моду. Тренд переняли некоторые «красные» государства и провозгласили курс на него. Социализм хэ-хэ-ай века теперь строят в Боливии, Никарагуа, Эквадоре и других передовых и прогрессивных странах.

Платошкин, готовь к обеду ложку!

Члены партии Геннадия Андреевича относительно быстро определились, кто будет бороться за самый «сладкий» мандат от нашего региона. На довыборы в Государственную думу РФ по Комсомольскому одномандатному округу №70 от КПРФ выдвинут дипломат и политолог Николай Платошкин. Родился в Подмосковье, живет в Москве. До него рассматривалась кандидатура журналиста Максима Шевченко (родился в Москве, живет там же).

Видимо, не нашли коммунисты на земле хабаровской достойного кандидата из местных. Обмельчали политики, каждого только в микроскоп и рассмотришь… А тут звезда из соседней Галактики, да какая! Эксперт на телевидении: выступал в программах «60 минут», «Время покажет», «Место встречи». Языки иностранные всяческие знает. А еще патриот – добился, чтобы первому коменданту Берлина Николаю Берзарину вернули звание почетного гражданина столицы Германии. Берзарин, правда, к тому времени уже несколько десятков лет как помер, да и история с возвращение почетного звания известна лишь со слов Платошкина.

Дипломат теперь «топит» за наш край и Дальний Восток в частности. Намерен ходить на митинги, раздает интервью с рассказами как сделать так, чтобы нам здесь жилось хорошо. Если бы Николай Платошкин был коньяком, то ему можно смело ставить сразу несколько звездочек. Ибо его обещания улучшить жизнь выдержанные, минимум десятилетней давности. «Повысить, улучшить, ускорить, призвать…». Мы такое много раз слышали, послушаем еще раз. Довольно остро политолог реагирует на вопросы о своем столичном происхождении.



«Я понимаю, что мой ответ не прибавит мне популярности, - говорит в одном из своих интервью Платошкин. – Господа каз…комсомольчане! В 1932 году ваш город кто основывал? Местные жители или комсомольцы из Рязани, Тамбова и других мест? А Хабаровск?! Ерофей Павлович Хабаров что, местный уроженец? Вы что, с ума сошли? Мы единая страна и у нас Государственная дума должна представлять всю страну!».

Обидно кандидату, что в него не верят. Даже интонации у него в этом бронебойном ответе с некоторым «наездом». Подумаешь, что «комсомольчане» с первого раза не выговорил, да Хабаров у него Хабаровск основал. Зато в другом прав! У нас действительно единая страна! И каждому известно – любой сахалинец или приморчанин отлично разбирается в проблемах жителей Архангельской области!Хабаровские коммунисты таких мелочей предпочитают не замечать, зато всеми силами делают из московского дипломата маскот. Или, если угодно, местный аналог красногознамени Победы. Вот и на ближайший митинг приглашают всех желающих. А на баннере уже написано «С нами будет Николай Платошкин!». Типа приглашенная звезда.Кстати, митинг называется «Против зажравшейся власти и людоедской политики» (видать, креативщик местного отделения КПРФ придумывал этот лозунг, будучи голодным). Однако посыл в призыв заложен верный. Ведь ложка дорога именно к обеду.Также «красные» хабаровские борцы за народное счастье наконец решили, кто станет бороться за это самое счастье на трибунах дум. Их, мягко скажем, немало. В региональный парламент баллотируется 24 кандидата, в хабаровский городской – 33, в комсомольский городской – 21.Большинство фамилий вряд ли знакомо более-менее широкой аудитории. Но есть Повод. Повод Вадим Григорьевич. Есть Максим Кукушкин, который когда-то пытался стать мэром тогда еще дальневосточной столицы. Он солиден и бородат. Участвует в пикетах, пишет посты в социальные сети.Евгений Попов – бывший сотрудник «Газпрома». Весьма многословен, недаром что пресс-секретарь хабаровского отделения КПРФ. Недавно он беседовал с сопартийцем - кандидатом на пост мэра Города юности Сергеем Югановым, заместителем директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная Амура». Ничего необычного, просто интересно, по какому принципу чиновника отобрали в претенденты на кресло градоначальника. Наверное, по созвучию с фамилией вождя «краснокожих».А вот Вадим Воеводин уже девять лет как депутат. Еще хочет. И Леонид Голуб хочет. Он тоже когда-то был в числе региональных парламентариев. Однако потом не срослось, не фартануло…Елена с коробящей любого старого большевика фамилией Граф намерена стать депутатом хабаровской городской думы. Виктор Жмурко когда-то пытался с интервалом в один год баллотироваться последовательно в городскую, краевую и Государственную думы. Стратегия мартингейл не сработала, народным избранником стать не получилось. Поэтому Жмурко пошел на «второй круг» - снова в городскую думу.Михаил Курбанов выложил в свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» множество своих «титулов». Перечислять их, наверное, не хватит страницы. Скажем лишь, что Курбанов член/ председатель/учредитель/заместитель/координатор/президент огромного количества каких-то молодежных палат и общественных организаций. Илью Перевезенцева телеграм-каналы называют сыном Петра Перевезенцева, бизнесмена и бывшего депутата регионального парламента.В списке еще множество фамилий, но о них мы, наверное, поговорим в другой раз. А пока будем следить за успехами вышеперечисленных господ коммунистов. Это ведь так увлекательно. Не правда ли, товарищи капиталисты?



Андрей Канев

Фото с аккаунта КПРФ в социальных сетях