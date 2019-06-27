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Президент вновь вышел на связь
Прямая линия с главой государства прошла уже в 17-й раз. К телеэкранам было приковано 5,3 миллиона зрителей. Это наихудший показатель для линии. Программу в этом году посмотрело на 450 тысяч зрителей меньше, чем в прошлом.
Президент ответил на 81 вопрос. В этом году ему пришлось откликнуться на вопросы о здравоохранении, проблеме мусора, Зеленском и законе об оскорблении власти.
Жители ДФО отправили свои вопросы о дорогой рыбе, оттоке населения с Дальнего Востока и отсутствии работ по газификации региона. На линии в этом году дальневосточники не получили ответа.
Ответ также не получили и матери малышей-инвалидов, записавших обращение на железнодорожном вокзале Хабаровска. Родители совместно с благотворительной организацией «Крылья надежды» отправили видеообращение, где просили решить вопрос с авиатранспортировкой детей Хабаровского края на лечение в западные регионы страны.
Матери просили президента закрепить за инвалидами право на авиаперелёты вне зависимости от цены на железнодорожные билеты. Дети-инвалиды тяжело переносят поездки на лечение в железнодорожном транспорте в отдаленные регионы, а предоставление билетов на авиаперелет таким детям не предусмотрено законом.
Но наконец-то решился вопрос с «китовой тюрьмой» в Приморском крае, где в течение долгого времени держали группу косаток и белух. Во время прямой линии их повезли в район Шантарских островов, чтобы выпустить на свободу.
25 июня первую партию животных уже доставили в контейнерах в Хабаровск, до выпуска в Охотское море еще требуется преодолеть сотни километров.
Ольга Яценко
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