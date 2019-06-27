Краевой парламент утвердил исправления в бюджет Хабаровского края



По информации председателя постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию краевой Закдумы Евгении Арефьевой, ко второму чтению законопроекта поступило 42 поправки, автором 33 из которых стал губернатор. Необходимость уточнения параметров доходной части и расходов потребовалась после того, как более детально стали известны объемы межбюджетных трансфертов из федеральной казны.

В нынешнем году в бюджете края дополнительно появятся 502 миллиона рублей. Это даст возможность увеличить расходы по программе развития социальной защиты населения на 440 миллионов. Эти средства планируется направить на единовременную выплату при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго. Его получат родители, у которых второй малыш родился после 1 января 2019 года.



- Таким образом мы поддерживаем сегодня президентские инициативы по повышению демографии, где особое место отведено семьям, проживающим на Дальнем Востоке, - уточнил председатель Законодательной думы края Сергей Луговской.

- Еще 38 миллионов рублей будет направлено на развитие здравоохранения региона, в основном это укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. И 31 миллион предполагается направить на развитие сельскохозяйственной кооперации, - рассказала Евгения Арефьева. - Кроме того, часть поправок в расходной части бюджета связаны с распределением средств по программным и непрограммным расходам, а также с увеличением межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

Для справки

«Родительские» меры поддержки носят заявительный характер. Выплаты начнутся с 1 июля. Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 2019 году размер выплаты составит 28102 рубля.

Региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135907,8 руб. Деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий на территории края, на образование детей либо лечение родителей или детей на всей территории РФ.

В краевой думе отмечают, что увеличение ассигнований на выплаты при рождении детей - это результат работы по предложениям, озвученным в рамках послания Президента Федеральному Собранию, и мер, предусмотренных нацпроектом «Демография».Основные характеристики краевого бюджета на 2019 год: доходы составят 109,7 миллиарда рублей, расходы - 117,5 миллиарда рублей. Дефицит превысит 7,8 миллиарда.



Евгений Мезенцев