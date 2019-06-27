Депутат Борис Гладких уточнил информацию о росте норматива на отопление

В последние дни активно распространяется информация о том, что уже в 2020 году ожидается скачок норматива на отопление, в результате чего у собственников квартир с 1-го по 4-й этаж могут значительно увеличиться суммы в платежках. Депутат Госдумы Борис Гладких, раннее инициировавший на федеральном уровне перенос сроков введения такого норматива считает, что информация была представлена в СМИ некорректно. А ее распространение вызвало среди населения некоторую панику.

Так, ряд СМИ опубликовал информацию, размещенную раннее в «Парламентской газете». Журналист издания ошибочно написал, что изменения коснутся жильцов нижних этажей многоквартирных домов. Ссылка на опровержение «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/economics/parlamentskaya-gazeta-utochnyaet-informaciyu-po-pereschyotu-platy-za-otoplenie.html.

Депутат разъясняет, что изменения коснутся домов, построенных до 1999 года и имеющих 1-4 этажа. Впервые известно стало об этом нормативе еще в 2012 году, с такой идеей выступило тогда Министерство строительства России. В 2016 году некоторые регионы западной части страны внедрили эти нормативы. И для малоэтажных домов они оказались выше.

- В 2012 году Правительством РФ были внесены изменения в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. Согласно документу, нормативы потребления по отоплению должны формироваться с учетом этажности и года постройки многоквартирных домов. Таким образом, для жителей некоторых многоквартирных домов, построенных до 1999 года и имеющих до 4 этажей должен был резко вырасти норматив, - пояснил Борис Гладких.

Как выяснилось, несколько лет назад этот вопрос удалось урегулировать на федеральном уровне. После вмешательства краевых парламентариев, в ряде регионов этот процесс был отложен до 2020 года. В числе этих парламентариев был и Гладких.

Но уже со следующего года Постановление, сдерживающее введение такого норматива, прекратит свое действие.

- Вопрос введения норматива на отопление в зависимости от этажности является проблемным для большинства регионов РФ и может негативно отразиться на благополучии граждан, проживающих в домах до 4-ех этажей. Поэтому этот вопрос необходимо решать на федеральном уровне таким образом, чтобы или срок введения был сдвинут на более поздний или регионы могли сами принимать решение вводить или не вводить такие нормативы, - считает Борис Гладких.

Депутатом были подготовлены и направлены соответствующие обращения в Минстрой РФ. Также под руководством депутата прошло совещании экспертной секции комитета Госдумы по энергетике, на котором в очередной раз обсудили вопрос введения с 2020 года нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности и года постройки многоквартирных домов.