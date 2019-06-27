Новости
Депутат Борис Гладких уточнил информацию о росте норматива на отопление
В последние дни активно распространяется информация о том, что уже в 2020 году ожидается скачок норматива на отопление, в результате чего у собственников квартир с 1-го по 4-й этаж могут значительно увеличиться суммы в платежках. Депутат Госдумы Борис Гладких, раннее инициировавший на федеральном уровне перенос сроков введения такого норматива считает, что информация была представлена в СМИ некорректно. А ее распространение вызвало среди населения некоторую панику.
Так, ряд СМИ опубликовал информацию, размещенную раннее в «Парламентской газете». Журналист издания ошибочно написал, что изменения коснутся жильцов нижних этажей многоквартирных домов. Ссылка на опровержение «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/economics/parlamentskaya-gazeta-utochnyaet-informaciyu-po-pereschyotu-platy-za-otoplenie.html.
Депутат разъясняет, что изменения коснутся домов, построенных до 1999 года и имеющих 1-4 этажа. Впервые известно стало об этом нормативе еще в 2012 году, с такой идеей выступило тогда Министерство строительства России. В 2016 году некоторые регионы западной части страны внедрили эти нормативы. И для малоэтажных домов они оказались выше.
Как выяснилось, несколько лет назад этот вопрос удалось урегулировать на федеральном уровне. После вмешательства краевых парламентариев, в ряде регионов этот процесс был отложен до 2020 года. В числе этих парламентариев был и Гладких.
Но уже со следующего года Постановление, сдерживающее введение такого норматива, прекратит свое действие.
Депутатом были подготовлены и направлены соответствующие обращения в Минстрой РФ. Также под руководством депутата прошло совещании экспертной секции комитета Госдумы по энергетике, на котором в очередной раз обсудили вопрос введения с 2020 года нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом этажности и года постройки многоквартирных домов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 697
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 047
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 733
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность5 123
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136