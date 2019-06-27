В Хабаровске закроют проезд на одной из улиц на три месяца

В Хабаровске временно закроют проезд по улице Лейтенанта Шмидта в связи с ремонтом на теплосетях.

С 28 июня по 30 сентября в рамках подготовки подведомственных тепломагистралей к предстоящему отопительному сезону для замены участка теплотрассы энергетики закроют проезд для автотранспорта с улицы Серышева по улице Лейтенанта Шмидта до дома № 11. При этом, останется возможность заезда с улицы Джамбула через дворовые территории домов №№ 11,15,17.

ХТСК просит автовладельцев и жителей района с пониманием отнестись к временным трудностям. Ведь проводимые работы позволят повысить надежность теплоснабжения данного жилмассива в предстоящем отопительном сезоне.