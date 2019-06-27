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В Хабаровске закроют проезд на одной из улиц на три месяца
В Хабаровске временно закроют проезд по улице Лейтенанта Шмидта в связи с ремонтом на теплосетях.
С 28 июня по 30 сентября в рамках подготовки подведомственных тепломагистралей к предстоящему отопительному сезону для замены участка теплотрассы энергетики закроют проезд для автотранспорта с улицы Серышева по улице Лейтенанта Шмидта до дома № 11. При этом, останется возможность заезда с улицы Джамбула через дворовые территории домов №№ 11,15,17.
ХТСК просит автовладельцев и жителей района с пониманием отнестись к временным трудностям. Ведь проводимые работы позволят повысить надежность теплоснабжения данного жилмассива в предстоящем отопительном сезоне.
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