Прямые выборы глав районов в Хабаровском крае обернутся дополнительными расходами

За ажиотажем, который вызвало предложение губернатора о возврате к прямым выборам глав районов, остаются малозамеченными два серьезных фактора.

- Главы так же, как и депутаты, должны нести ответственность перед населением. А то как-то нелогично получается: депутаты избирают главу, и глава как бы не чувствует, что его избирали люди. И тогда далеко не всегда понятно - а проголосовали бы люди за этого кандидата или нет. Такой глава ничего не сделает, даже если очень сильно захочет, - высказал свою позицию Сергей Фургал, выступая на заседании Законодательной думы края.

Тезис, что глава, определенный конкурсной комиссией, «ничего не сделает», лучше оставить на суд жителей региона. Более того, на сегодня не понятно, является ли этот процесс согласованным с Кремлём, учитывая то, что именно по его инициативе в 2015 году прямые выборы отменили.

Второй аспект – дополнительное финансирование выборов, связанное с участием в них всех совершеннолетних и дееспособных граждан на территории каждого муниципалитета.

- Речь идет о выборах глав 17 районов. Сложно назвать сумму, в которую обойдутся выборы для региона, потому что районы разные по численности населения, расположены по разным концам Хабаровского края, в них разные климатические условия, и затраты на выборы там совершенно разные. До 2015 года на прямые выборы главы района муниципальные образования тратили от двух до восьми млн рублей, — уточнил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов в интервью агентству «Восток России».

К слову, уже сейчас некоторые районы не в состоянии обеспечить проведение выборов в региональный парламент. Администрация Советско-Гаванского муниципального района даже попросила в арбитраже отсрочки выплаты по «северному завозу» на 20 млн руб., объясняя это невозможностью в ином случае обеспечить проведение единого дня голосования. Что будет, если в муниципалитетах появятся дополнительные финансовые обязательства?

- Нам до заседания думы важно понять не только позицию глав районов и мнения районных собраний депутатов, но, в первую очередь, услышать, что думают жители. Ведь этот вопрос касается абсолютно всех избирателей Хабаровского края. Мы должны принять взвешенное решение, основанное на мнении людей. Любой закон - это живой процесс, он продиктован временем и запросом от граждан, - поделился мнением депутат Законодательной думы Хабаровского края, ректор ТОГУ и лидер регионального отделения «Единой России» Сергей Иванченко.

Уточним, что почти за полгода до предложения Сергея Фургала аналогичный законопроект уже был внесен в думу края собранием депутатов Солнечного района. Чуть позже депутаты Вяземского и Хабаровского районов вышли с инициативой, предусматривающий два варианта выборов муниципальных глав. Каждый район тогда мог бы самостоятельно определять подходящий способ.

В Законодательной думе края уже собрали мнения представительных органов власти с мест. Кроме Солнечного района эту идею поддерживают районы им. Лазо, им. П. Осипенко и Ванинский район. Из Советско-Гаванского, Ульчского, Николаевского, Нанайского, Аяно-Майского и Верхнебуреинского районов ответили, что считают возврат к прямым выборам нецелесообразным. Совет депутатов нанайского района так и указал – в связи с высокими затратами на проведение таких выборов, непосильными для дотационного бюджета района. Депутаты Амурского, Бикинского, Охотского районов высказались в пользу введения альтернативных способов избрания глав. Из Тугуро-Чумиканского района ответа в Хабаровск не поступило.

По плану работы краевой думы, поступившие предложения профильный комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рассмотрит 1 июля. После этого они будут вынесены на очередное заседание думы.

К слову, у народных избранников невыгодная позиция в случае любого решения. Отвергнув возврат к прямым выборам, они станут объектом нападок со стороны правительства края и дадут повод говорить о них как о глухих к запросу на перемены. Поддержав предложение, тоже окажутся в патовой ситуации, сделавшись «крайними» в новых денежных проблемах муниципалитетов.





Евгений Мезенцев