Дольщиков защитят от нерадивых застройщиков

С 1 июля 2019 года в России вступят в силу поправки в Федеральный закон № 214, согласно которым строительные организации больше не смогут напрямую использовать средства дольщиков. До ввода в эксплуатацию объекта деньги будут находится на специальных эскроу-счетах в банках. В правительстве края к нововведениям подготовились и отмечают, что они позволят обезопасить участников долевого строительства от нерадивых застройщиков.

Новые правила не коснутся жилых комплексов, строительная готовность которых достигла 30 % и заключено свыше 10% договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре. Всего в Хабаровском крае возводится 60 таких домов, 7 из которых проблемные. Соответствующее заключения о возможности завершения этих объектов по старым правилам будет выдавать региональное управление стройнадзора.

Вместе с тем с 1 июля Росреестр не будет регистрировать новые договоры долевого участия на строительство объектов «с нуля», если у застройщика отсутствует проектное финансирование по линии банка. При этом, чтобы получить кредит на строительство, компании необходимо доказать банку жизнеспособность своего проекта. Чем больше дольщиков перечислят средств на специальные эскроу-счета, тем меньше будет процент по кредиту.

- В регионе немало объектов, сроки ввода которых по разным причинам неоднократно переносятся. Дольщики не должны страдать из-за финансовых проблем нерадивых компаний, которые больше не смогут легально работать на рынке. Застройщики уже начали выстраивать отношения с банками. И по нашим данным по трем домам в ближайшее время будет оформлено проектное финансирование, еще три объекта в стадии рассмотрения. Вместе с тем, в крае есть 7 домов, которые находятся в зоне риска и по ряду критериев могут не подойти под условия банков. Речь, в частности идет о долговых обязательствах в различные инстанции руководителей этих компаний. Банки могут им отказать в выделении кредитных линий, - отмечает председатель комитета госстройнадзора правительства края Олег Сутурин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в госстройнадзоре предупредили, что компании, которые будут уклоняться от исполнения новых требований законодательства, ждет административная ответственность в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Напомним, что всего в Хабаровском крае с привлечением средств дольщиков возводится 78 домов. В работах задействованы 62 застройщика.