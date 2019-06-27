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Дольщиков защитят от нерадивых застройщиков
С 1 июля 2019 года в России вступят в силу поправки в Федеральный закон № 214, согласно которым строительные организации больше не смогут напрямую использовать средства дольщиков. До ввода в эксплуатацию объекта деньги будут находится на специальных эскроу-счетах в банках. В правительстве края к нововведениям подготовились и отмечают, что они позволят обезопасить участников долевого строительства от нерадивых застройщиков.
Новые правила не коснутся жилых комплексов, строительная готовность которых достигла 30 % и заключено свыше 10% договоров долевого участия, зарегистрированных в Росреестре. Всего в Хабаровском крае возводится 60 таких домов, 7 из которых проблемные. Соответствующее заключения о возможности завершения этих объектов по старым правилам будет выдавать региональное управление стройнадзора.
Вместе с тем с 1 июля Росреестр не будет регистрировать новые договоры долевого участия на строительство объектов «с нуля», если у застройщика отсутствует проектное финансирование по линии банка. При этом, чтобы получить кредит на строительство, компании необходимо доказать банку жизнеспособность своего проекта. Чем больше дольщиков перечислят средств на специальные эскроу-счета, тем меньше будет процент по кредиту.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в госстройнадзоре предупредили, что компании, которые будут уклоняться от исполнения новых требований законодательства, ждет административная ответственность в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Напомним, что всего в Хабаровском крае с привлечением средств дольщиков возводится 78 домов. В работах задействованы 62 застройщика.
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