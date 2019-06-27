Вокзал Комсомольска-на-Амуре подключили к единой сети Wi-Fi

Комсомольск-на-Амуре пополнил список городов, где железнодорожные вокзалы и станции оснащены бесплатным Wi-Fi. В 2019 году по всей стране беспроводным доступом в интернет обеспечили более 80 станций. На Дальнем Востоке, помимо Комсомольска-на-Амуре, сервис стал доступен пассажирам на станциях Уссурийска, Находки, Хасана, Биробиджана, Тынды и Нерюнгри. По информации пресс-службы правительства региона, с начала года посетители вновь подключенных станций заходили в интернет через Wi-Fi более 265 тысяч раз, а общий объем скачанного трафика составил почти 53 ТБ.

Как отметили в министерстве информационных технологий и связи края, ранее бесплатный Wi-Fi запустили на ЖД вокзале в Хабаровске. Доступ в Интернет с мобильного телефона, планшета или ноутбука распространяется на платформы, залы ожидания, бизнес-залы и комнаты длительного отдыха. Оборудование позволяет устанавливать соединение на скорости до 10 Мбит в секунду.

Проект по предоставлению беспроводного доступа в интернет РЖД реализует совместно с телекоммуникационной компанией с 2015 года. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру достаточно пройти авторизацию один раз. В дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к интернету на любой станции, включенной в единую сеть Wi-Fi. На сегодняшний день это 216 железнодорожных вокзалов.





Фото: Вячеслав Реутов