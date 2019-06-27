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Лесоохране Хабаровского края выделили новые машины
Лесоохрана Хабаровского края пополнила автопарк новой техникой. На вооружение службы поступила партия из 23 автомобилей УАЗ, закупленных в рамках госпрограммы развития лесного хозяйства края. Ключи от машин сегодня торжественно передали руководителям всех лесничеств региона.
В регион пришли две модификации - УАЗ 39094 и 390945. Обе имеют увеличенную кабину, в половине автомобилей есть кузов, оборудованный кунгом. Повышенная проходимость позволяет использовать их в труднодоступных местах, где обычный автранспорт не проедет.
Как сообщает пресс-служба правительств арегиона, в июле все переданные УАЗы выйдут на свое первое дежурство.
Напомним, что всего сейчас на балансе лесоохраны Хабаровского числится 700 единиц спецтехники. В распоряжении лесников находится 21 пожарно-химическая станция, 17 авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.
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