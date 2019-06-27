Лесоохране Хабаровского края выделили новые машины

Лесоохрана Хабаровского края пополнила автопарк новой техникой. На вооружение службы поступила партия из 23 автомобилей УАЗ, закупленных в рамках госпрограммы развития лесного хозяйства края. Ключи от машин сегодня торжественно передали руководителям всех лесничеств региона.

В регион пришли две модификации - УАЗ 39094 и 390945. Обе имеют увеличенную кабину, в половине автомобилей есть кузов, оборудованный кунгом. Повышенная проходимость позволяет использовать их в труднодоступных местах, где обычный автранспорт не проедет.

- Мы планируем задействовать УАЗы в патрульных целях. Будем объезжать на них тайгу, отслеживать незаконные рубки и нарушителей правил пожарной безопасности. У нас в крае 12 лесничеств, и в каждом из них патрульная техника устарела. Износ достиг 80%, поэтому новые машины пришли очень вовремя, - отметил начальник краевого управления лесами Константин Хрянин.

Как сообщает пресс-служба правительств арегиона, в июле все переданные УАЗы выйдут на свое первое дежурство.

Напомним, что всего сейчас на балансе лесоохраны Хабаровского числится 700 единиц спецтехники. В распоряжении лесников находится 21 пожарно-химическая станция, 17 авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.