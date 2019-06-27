На юг Хабаровского края придет циклон

Резкое ухудшение погоды ожидает сегодня, 27 июня, жителей южной части региона. В сторону Бикинского, имени Лазо и Вяземского районов смещается циклон, который принесет с собой ливни и грозы. Ветер местами может усилиться до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Спасатели предупреждают, что во время непогоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Возможны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Из-за проливного дождя ухудшится видимость на дорогах. Также в малых реках может резко вырасти уровень воды. В низинах вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.

Главам муниципальных образований направлены инструкции по снижению риска ЧС и минимизации их последствий. Жителям южных территорий рекомендуется принять меры личной безопасности - отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, а также следить за детьми.

При возникновении угрозы жизни или здоровью необходимо сообщить на единый номер вызова экстренных служб «112».