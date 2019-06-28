В Хабаровском крае посоревнуются пенсионеры

В Хабаровске на этих выходных пройдет краевой этап спартакиады пенсионеров. В состязаниях примут участие 8 команд из краевой столицы, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Бикинского, Солнечного, Хабаровского, Николаевского районов и района имени Лазо.

Торжественное открытие соревнований состоится 29 июня в 9.30 на сцене перед Универсальным краевым спортивным комплексом.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, в программу спартакиады включены соревнования по 7 дисциплинам. В течение двух дней участники поборются за лидерство в комбинированной эстафете, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и дартсе. В рамках соревнований будут разыграны личное и командное первенства.

«Спартакиада пенсионеров – пример того, насколько люди могут быть активны и жизнерадостны независимо от возраста. Ведь среди участников есть и те, кому уже за 70 лет. И они ведут активный образ жизни, посещают специальные спортивные секции, занимаются йогой, скандинавской ходьбой, бегают. Для них возраст – не помеха для занятий спортом. Их ровесникам и, тем более, молодому поколению есть, чему у них поучиться!», - отметила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Хабаровскому краю Анаида Акопян.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Хабаровского края для участия во Всероссийском этапе спартакиады, который пройдет в Уфе с 24 по 27 августа.

Напомним, что ежегодная спартакиада пенсионеров направлена на пропаганду физической культуры и спорта среди пожилых людей, привлечение их к здоровому образу жизни.