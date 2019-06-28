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Хабаровчане встали в позу
Свыше сотни хабаровчан встретили Международный день йоги в необычных позах и в состоянии полной одухотворенности. Стадион имени Ленина стал основной площадкой для поиска гармонии между телом и душой. День йоги проходил при поддержке министерства физической культуры и спорта Хабаровского края и Генерального консульства Индии во Владивостоке. Именно по международной программе консульства проводились занятия по древнейшему индийскому учению, в котором человек несколько тысяч лет пытается познать себя.
Попробовать постигнуть таинство йоги можно было на различных площадках. В зеленой зоне с кустами в виде оленей располагался лекториум, где несколько гуру приоткрыли завесу многовековой тайны, подготовив весьма любопытный материал о неудобных вопросах в йоге, о роли стоп в ней, а также о чакрах и медитации.
После посвящения в йоги и получения ответов на все вопросы каждый мог перенестись на центральную площадку, где проходили занятия с опытными мастерами нескольких студий йоги нашего города.
Прежде чем садиться в классическую позу лотоса и начинать погружение в себя, инструкторы провели разогревающую разминку. Хабаровчанам пришлось изрядно похрустеть суставами и погреметь костями. После ее завершения гуру начали показывать ряд оздоровительных поз.
Мастера с легкостью поставили в позу дерева хабаровчан и научили развивать баланс. Поговаривают, что если долго стоят в ней, можно и корни пустить. Эта поза помогает растягивать лодыжки и бёдра.
В позе благородного верблюда находиться было сложнее, но зато какие плюсы! Она способствует раскрытию передней части тела и выпрямлению осанки.
В позе бабочки хабаровчанам пришлось хорошенько сгруппироваться. Принимая эту позу, йог будто машет крыльями, то есть согнутыми ногами. Бабочка неплохо расслабляет тазобедренные суставы, улучшает кровообращение, состояние почек и мочеполовых органов. После частых практик этой позы йоги начинают порхать, хлопать ногами и взлетать.
Инструкторы в этом положении предложили вообразить себя насекомым и пожужжать, что немного отвлекло от звука хруста в ногах-крыльях. Каждое упражнение закреплялось медитацией и приятными размышлениями внутри позы.
Все позы действительно помогают поддержать здоровье, главное - заниматься нужно на постоянной основе.
Для детей была приготовлена специальная зона с раскраской-медитацией, карандашами и мелками предлагали разукрасить все в цвета Ганеша – почтенного индуистского бога мудрости и благополучия. Здесь же инструктор обучала детей делать из бумаги и нескольких фломастеров 3-й глаз. У некоторых получались весьма натуралистичные работы.
Для всезнающих йог и гуру проводились викторины, но для победы в них требовалось знать санскрит и теорию йоги от корки до корки. Счастливчикам дарили подарочные абонементы на несколько занятий йогой и различные курсы по поиску внутренней гармонии.
Для полного счастья, как оказалось, одной позы верблюда маловато будет, здесь без санскрита не обойтись. ?
Ольга Яценко
Фото: geometria.ru
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