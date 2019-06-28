Амурский бульвар в Хабаровске перекроют на выходных

Там стартует ремонт теплотрассы. А прямо сейчас работа у сетевиков кипит на улице Калинина.

«Поставка материалов осуществлена в полном объеме, техника – исправна, работы ведем бесперебойно. Даже в случае дождя, мы замедлимся всего на несколько часов. Здесь, на улице Калинина, проложим новый лотковый канал, демонтируем старую гильзу и заменим ветхие трубы диаметром в 800 миллиметров на большие – в тысячу», - заверил генеральный директор подрядной организации Алексей Каминский.

Как сообщил заместитель главного инженера «Хабаровских тепловых сетей» Андрей Шлома, на Амурской бульваре сезонные «раскопки» начнутся в районе дома 2 по улице Джамбула в 22 часа 28 июня и завершатся вечером 30 июня: в 17 часов воскресенья движение транспорта будет полностью восстановлено.

«Хочу отметить, что сейчас работой охвачены практически все участки ремонта или замены трубопроводов, которые мы запланировали на этот год (в районе поселка имени Горького – уже даже завершили ремонт). Всего в 2019-м нам предстоит переложить 9 километров трубопровода. Общая стоимость работ – более 600 миллионов рублей. На Амурском бульваре будем работать в две смены, чтобы выполнить задачу в кратчайшие сроки. Думаю, справимся: все наши подрядчики надежны и не раз проверены в деле», - сказал он.

«Мы полностью заменим лотковый канал, переложим трубы. При переходе через дорогу, на некоторое время нам придется демонтировать трамвайные пути, но все будет оперативно восстановлено. Сразу после нас на бульвар со своими работами зайдут дорожники – мы заблаговременно согласовали и синхронизировали с ними все действия», - уточнил инженер.

Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, проезжая часть Амурского бульвара вошла в перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«После того, как энергетики закончат свою работу и завершатся все мероприятия по подъему колодцев водоснабжения и канализации, настанет наша очередь вплотную заняться бульваром. Заменим асфальтобетонную дорожную одежду в обоих направлениях на всем его протяжении – от переулка Ленинградского до ворот стадиона имени Ленина. Чтобы не терять времени, рабочие бригады уже выдвинулись в район Дальневосточной государственной академии физической культуры», - сообщил он.

По словам Панащатенко, реализация федерального проекта в Хабаровске идет строго по плану. На сегодняшний день работы завершены уже на 8 из 34 объектов. Дорожное покрытие заменено на 5 километрах улиц Тихоокеанской (на участке от дома №218 до улицы Победы), Петра Комарова, Бондаря, Жилой, Ленинградской (от железнодорожного вокзала до улицы Серышева), в переулках Кадровом, Дьяченко и Конченом. Осталось только нанести разметку. В общей сложности по национальному проекту в Хабаровске в текущем году будет восстановлено около 45 километров автотрасс.



