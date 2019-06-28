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Амурский бульвар в Хабаровске перекроют на выходных
Там стартует ремонт теплотрассы. А прямо сейчас работа у сетевиков кипит на улице Калинина.
Как сообщил заместитель главного инженера «Хабаровских тепловых сетей» Андрей Шлома, на Амурской бульваре сезонные «раскопки» начнутся в районе дома 2 по улице Джамбула в 22 часа 28 июня и завершатся вечером 30 июня: в 17 часов воскресенья движение транспорта будет полностью восстановлено.
Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко, проезжая часть Амурского бульвара вошла в перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
По словам Панащатенко, реализация федерального проекта в Хабаровске идет строго по плану. На сегодняшний день работы завершены уже на 8 из 34 объектов. Дорожное покрытие заменено на 5 километрах улиц Тихоокеанской (на участке от дома №218 до улицы Победы), Петра Комарова, Бондаря, Жилой, Ленинградской (от железнодорожного вокзала до улицы Серышева), в переулках Кадровом, Дьяченко и Конченом. Осталось только нанести разметку. В общей сложности по национальному проекту в Хабаровске в текущем году будет восстановлено около 45 километров автотрасс.
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