Рекламные конструкции убирают с улиц Хабаровска

Более 100 конструкций были установлены владельцами самовольно. Кроме этого, предпринимателям выдано порядка 250 предписаний о демонтаже незаконных конструкций. 8 материалов о привлечении недобросовестных распространителей рекламы к административной ответственности направлено в полицию и прокуратуру.

С владельцами конструкций регулярно проводится работа по приведению в надлежащий вид рекламных щитов и билбордов: они должны соответствовать ГОСТу, иметь опрятный вид и подсветку. Специалисты районных администраций следят за тем, чтобы реклама не мешала пешеходам и автомобилистам – зачастую хозяева заведений выставляют свои «зазывалки» на тротуарах и оживленных трассах, чем закрывают дорожные знаки и светофоры.