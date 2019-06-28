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Рекламные конструкции убирают с улиц Хабаровска
Более 100 конструкций были установлены владельцами самовольно. Кроме этого, предпринимателям выдано порядка 250 предписаний о демонтаже незаконных конструкций. 8 материалов о привлечении недобросовестных распространителей рекламы к административной ответственности направлено в полицию и прокуратуру.
С владельцами конструкций регулярно проводится работа по приведению в надлежащий вид рекламных щитов и билбордов: они должны соответствовать ГОСТу, иметь опрятный вид и подсветку. Специалисты районных администраций следят за тем, чтобы реклама не мешала пешеходам и автомобилистам – зачастую хозяева заведений выставляют свои «зазывалки» на тротуарах и оживленных трассах, чем закрывают дорожные знаки и светофоры.
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