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Хабаровские коммерсанты занялись соцуслугами
Развитие социального предпринимательства в Хабаровске стало темой заседания профильного Совета при мэре города. В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, согласно которому коммерческие организации могут быть привлечены к оказанию бюджетных услуг, но пока только по пяти направлениям: образование, физкультура и спорт, здравоохранение, соцзащита и туризм.
Между тем, как рассказала заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Тен, в городе уже давно используется подобная практика. На содействие бизнесу в сфере дошкольного образования ежегодно из муниципального бюджета выделяется около 2, 5 миллионов рублей. Сегодня частные детские сады посещают около 3 тысяч малышей. Оказывается и грантовая поддержка коммерческим предприятиям, которые работают в сфере спорта и охраны здоровья: без малого 2,5 миллиона рублей выделяется социально–ориентированным некоммерческим организациям. В городском бюджете также предусмотрены средства на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
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