Для семей с детьми появятся новые меры поддержки

В Хабаровском крае с 1 июля заработают новые социальные меры, направленные на поддержку рождаемости. Установленные выплаты будут распространяться на детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года. Еще одно обязательное условие – на дату рождения ребенка семье необходимо проживать на территории края не менее одного года.

Во-первых, определено, что единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае. Так, ЕДВ составит 28 102 рубля. По информации регионального министерства социальной защиты населения, всего на эти цели в Хабаровском крае выделено более 442 млн рублей.

Кроме того, вводится еще один региональный материнский капитал – в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 907,8 рублей. Деньги можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории края, образование детей, оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

- Единовременная денежная выплата при рождении первенца является прямой материальной поддержкой семьи. А вводимый в крае региональный материнский капитал на второго ребенка в дополнение к федеральному, нацелен на удовлетворение наиболее крупных трат семьи, которые трудно осуществить за счет собственных средств, - рассказала министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Она добавила, что с начала следующей недели начнется прием заявлений на выплаты. Получить информацию и обратиться за предоставлением указанных мер можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Также есть возможность отнести документы в любой филиал МФЦ.

Кк сообщает пресс-служба правительства региона, новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография», разработанного по итогам 204-ого «майского» Указа Президента Владимира Путина

- Кроме единовременной денежной выплаты и материнского капитала жители края могут воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования под пять процентов годовых. Такая низкая ставка предусмотрена только для дальневосточников. Условия распространяются на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился второй и последующие дети. Кроме того, есть возможность воспользоваться условиями рефинансирования, если дети появились на свет раньше – с 1 января 2018 года. Порядка 50 семей уже написали заявления, - отметила начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталия Гребенюк.

Она напомнила, что уровень рождаемости в Хабаровском крае в сравнении в среднем по стране вырос. Регион по данным Росстата занимает 17 строчку среди субъектов РФ и 6 место в ДФО. За несколько лет практически в пять раз выросло число многодетных семей. На сегодняшний день их в Хабаровском крае 17,2 тысяч, в них воспитывается почти 57 тысяч детей.