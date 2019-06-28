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Для семей с детьми появятся новые меры поддержки
В Хабаровском крае с 1 июля заработают новые социальные меры, направленные на поддержку рождаемости. Установленные выплаты будут распространяться на детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года. Еще одно обязательное условие – на дату рождения ребенка семье необходимо проживать на территории края не менее одного года.
Во-первых, определено, что единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться в двукратном размере прожиточного минимума на детей, установленного в крае. Так, ЕДВ составит 28 102 рубля. По информации регионального министерства социальной защиты населения, всего на эти цели в Хабаровском крае выделено более 442 млн рублей.
Кроме того, вводится еще один региональный материнский капитал – в связи с рождением второго ребенка. Он будет выплачиваться в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составит 135 907,8 рублей. Деньги можно будет направить на приобретение или строительство жилья на территории края, образование детей, оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
Она добавила, что с начала следующей недели начнется прием заявлений на выплаты. Получить информацию и обратиться за предоставлением указанных мер можно в центр социальной поддержки населения по месту жительства. Также есть возможность отнести документы в любой филиал МФЦ.
Кк сообщает пресс-служба правительства региона, новые меры, направленные на поддержку рождаемости, вводятся в рамках национального проекта «Демография», разработанного по итогам 204-ого «майского» Указа Президента Владимира Путина
Она напомнила, что уровень рождаемости в Хабаровском крае в сравнении в среднем по стране вырос. Регион по данным Росстата занимает 17 строчку среди субъектов РФ и 6 место в ДФО. За несколько лет практически в пять раз выросло число многодетных семей. На сегодняшний день их в Хабаровском крае 17,2 тысяч, в них воспитывается почти 57 тысяч детей.
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