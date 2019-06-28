Уровень рек в Хабаровском крае вырастет почти на метр

Подъем воды в реках Хор, Сукпай, Амгунь, Нимелен и Уда ожидают в ближайшие сутки гидрологи Хабаровского края. Уровень в них вырастет на 50-82 см, что может привести к подтоплению поймы. Угрозы хозяйственными объектам не прогнозируется.

В регионе все еще продолжается активная фаза паводков. По информации пресс-службы правительств арегиона, сейчас затоплены низины Амура у села Богородское, поймы рек Бурея, Кур, Тунгуска, Амгунь и Нимелен. 26 июня "большая вода" угрожала селу Усть-Ургал в Верхнебуреинском районе. В поселение была оперативно направлена группа спасателей, которая провела эвакуацию. Спустя сутки гребень паводка миновал населенный пункт, не успев навредить селу.

В ближайшие сутки из-за выпавших дождей прогнозируется дополнительный подъем уровней воды в реках Катэн, Матай. На Амуре у Хабаровска вода убывает. В главной реке региона ожидается спад на 10-15 см. Температура воды составит 18,4?С.

Ситуация с паводками продолжает оставаться на контроле оперативных служб и правительства края.