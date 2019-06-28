Темы для ДВ-форума предпринимателей выберут бизнесмены

Подготовка к проведению IV Дальневосточного форума предпринимателей началась в крае. Мероприятие пройдет с 10 по 12 октября в Хабаровске. Ожидается, что деловая площадка объединит более 2000 участников: представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций, а также институтов по развитию предпринимательства.

- Концепция форума определена как «Экология бизнеса». Уже сегодня есть ряд инициатив по формированию повестки и программы. Мы хотим, чтобы к этому процессу подключились все желающие. Ведь для того, чтобы участники смогли получить максимум пользы от форума, обсудить актуальные вопросы и выработать инструменты по их решению, в первую очередь, необходимо учесть пожелания бизнеса. Наша задача, чтобы в итоге участники форума не только получили новые знания, но и завели деловые знакомства, нашли новых партнеров, - подчеркнули в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на официальном сайте двфорум.рф в разделе «Опрос» уже можно ознакомится с кратким содержанием тем и проголосовать за те дискуссионные площадки, круглые столы и мастер-классы, которые действительно необходимы представителям МСП для дальнейшего развития бизнеса. Голосование продлится до 5 июля.