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Темы для ДВ-форума предпринимателей выберут бизнесмены
Подготовка к проведению IV Дальневосточного форума предпринимателей началась в крае. Мероприятие пройдет с 10 по 12 октября в Хабаровске. Ожидается, что деловая площадка объединит более 2000 участников: представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций, а также институтов по развитию предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на официальном сайте двфорум.рф в разделе «Опрос» уже можно ознакомится с кратким содержанием тем и проголосовать за те дискуссионные площадки, круглые столы и мастер-классы, которые действительно необходимы представителям МСП для дальнейшего развития бизнеса. Голосование продлится до 5 июля.
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