Что изменится с 1 июля?

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков. Теперь деньги покупателей нельзя вкладывать в строительство, до сдачи квартиры их будет хранить банк. Нововведения ждут и тех, кто уже решил жилищный вопрос, — вырастут тарифы ЖКХ. Автомобилистам стоит знать, что заканчивается соглашение о заморозке цен на топливо (хотя власти и обещают, что резкого роста ждать не стоит). О повышении пособий для детей-инвалидов, обнулении НДС на внутренние авиаперевозки, запрете полетов в Грузию и других изменениях читайте в материале «Известий».

Застройщики не смогут брать деньги у дольщиков

Старая система долевого строительства домов «с котлована» с 1 июля уйдет в прошлое — отрасль переходит на систему эскроу-счетов. Теперь между застройщиками и покупателями жилья появится посредник-контроллер в виде банков. Схема будет выглядеть так: покупатель отдает деньги не строителям, а кредитным организациям, которые кладут их на эскроу-счет. Застройщик получит их только после того, как покупателю вручат ключ от квартиры. Дом же будет возводиться на кредитные средства, которые банки будут выдавать строителям.

Главная задача нововведения — искоренить проблему обманутых дольщиков. По данным, которые генпрокурор России Юрий Чайка озвучил в конце мая, обещанные квартиры не получили почти 39 тыс. граждан. Предполагается, что с введением эскроу-счетов деньги россиян будут в безопасности. Если застройщик нарушит обещания, покупатель получит средства обратно, а с компанией будет разбираться банк. Если же он обанкротится, Агентство по страхованию вкладов гарантирует выплату до 10 млн рублей.

Минстрой рассматривает 1 октября как предельный срок окончания проектов по многоквартирным домам, которые реализуются без эскроу.

«По нашим наблюдениям за тем, как реагирует рынок на переход, в первые месяцы этого перехода повышение цен, судя по всему, все-таки произойдет», — заявлял министр строительства Владимир Якушев в интервью «Российской газете». Замминистра финансов Алексей Моисеев высказывал мнение, что изменение системы не скажется на ценах на недвижимость.

В Центробанке, в свою очередь, отмечали, что застройщикам понадобится время, чтобы научиться вплотную работать с банками. Только пятая часть из них брала кредиты, остальные вели проекты на собственных средствах, отмечала зампред ЦБ Ольга Полякова.



Санкционку пустили в Россию — только для транзита

С этого месяца перевозчики — как российские, так и международные — смогут перевозить транзитом через территорию РФ санкционные грузы.

Такое право может получить только тот перевозчик, который использует электронные навигационные пломбы — это своеобразный замок с функциямимини-компьютера, который позволяет отслеживать и защищать груз от кражи.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 24 июня.

Транзит и ввоз санкционных товаров были запрещены в 2014 году. Это стало ответной мерой на ограничения со стороны западных стран. О том, что РФ может разрешить транзит товаров из Евросоюза и Украины при условии их отслеживания, тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил в марте 2018 года.

В Минтрансе уверены, что это позволит «увеличить объем транзита на 82 тыс. международных перевозок в год» и сделать систему транзита более прозрачной. Грузопоток, как писали ранее «Известия», должен вырасти в 1,5 раза. Перевозка санкционных грузов будет отслеживаться онлайн. Впоследствии систему мониторинга планируется использовать для отслеживания транзита и других товаров через территорию России.





Россиянам запретили летать в Грузию напрямую

8 июля вступит в силу указ о запрете пассажирских авиаперевозок в Грузию. Владимир Путин подписал указ«Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» в пятницу, 21 июня, на фоне беспорядков в соседней стране. Днем ранее в Тбилиси разгорелись акции протеста, причиной которых стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия: одного из делегатов, депутата Госдумы Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера грузинского парламента, что раскритиковали некоторые партии. Впоследствии это вылилось в акции протеста в центре Тбилиси, которые дошли до стычек с полицией, — один человек погиб, порядка 240 получили травмы.

Речь о временном ограничении, конечный его срок не обозначен.

От грузинских перевозчиков для возобновления авиасообщения требуют предоставить программы авиабезопасности, аудит, а также погасить долг за аэронавигационное обслуживание в $793 тыс.

Российским авиакомпаниям запрещено пускать рейсы в Грузию, грузинским авиалиниям (Georgian Airways и MyWay Airlines) нельзя летать в Россию, а туроператорам рекомендовали пока воздержаться от продажи пакетных туров по этому направлению. На сайтах агрегаторов билетов предупреждают о запрете, однако добавляют — «добраться всё равно можно, но с пересадкой».

МИД ответственен за обеспечение безопасности и организацию возвращения на родину тех россиян, которые находились в Грузии до введения запрета. По последним данным Ростуризма, сейчас там находятся 930 организованных туристов. Они вернутся до 8 июля.

НДС на авиаперевозки в обход столицы обнулили

Закон об обнулении НДС для внутренних авиаперевозок за пределами московского авиаузла начнет действовать в июле. В обход Москвы и Московской области — это значит, что за их границами должны находиться пункт отправления и пункт назначения, а также пересадочные остановки. Эта мера призвана улучшить транспортную доступность и связанность регионов — такая задача поставлена в майском указе.

Ранее НДС для внутренних перелетов был установлен на уровне 10% до 2021 года. Нулевой НДС, согласно документам, введен бессрочно. Ранее такое исключение действовало для субъектов Дальневосточного федерального округа, Калининградской области и Крыма — для них это касается и рейсов, проходящих через московские аэропорты.

Закон не повлияет на стоимость авиаперевозок между регионами, полагают в Минфине.

«Авиаперевозки, скажем так, из Якутска в Сочи, минуя Москву, будут несколько дешевле для авиакомпаний, чем через Москву», — пояснил замглавы ведомства Илья Трунин. В ходе «прямой линии» 20 июня глава государства отмечал, что главная проблема подорожания авиабилетов — цена на топливо и ее рост, с чем предстоит разобраться правительству.

Волна ограничений ставок по микрозаймам

С 1 июля начнет действовать одно из ограничений ставок по микрозаймам, прописанных в законе о микрофинансовых организациях. Три основных изменения, которые предложил ЦБ, вступают в силу поэтапно. С этого месяца будет ограничена ежедневная процентная ставка по микрозаймам — раньше она превышала 2% годовых, теперь же составит 1%. К 2020 году максимальный размер выплат по займам снизят с трехкратного до полуторакратного. Третий шаг — это предложить альтернативу «займам до зарплаты». Предположительно, это кредит до 10 тыс. рублей на короткий срок, на который нельзя начислять дополнительные проценты.

Главная задача — снизить закредитованность населения.

По данным Национального бюро кредитных историй, в I квартале этого года рост среднего размера микрозайма составил 1,4%, достигнув 7,7 тыс. рублей. Сравнивая с показателями предыдущих двух лет, можно говорить, что рост практически остановился, отмечали там.



Пособия для детей, тарифы ЖКХ и цены на бензин

Начиная с июля неработающие родители и опекуны, воспитывающие детей-инвалидов и ухаживающие за инвалидами с детства первой группы, будут получать повышенную ежемесячную выплату. Теперь размер пособий составит 10 тыс. рублей вместо 5,5 тыс. — почти двукратный рост. Для тех, кто уже получает эту выплату, ее пересчитают автоматически.

Изменение, которое коснется всех жителей России, — вторая волна роста цен на тарифы ЖКХ в связи с повышением НДС. В начале года они повысились на 1,7%, сейчас — на 2,4%.

Кроме того, заканчивается действие соглашения между властями и нефтяными компаниями о сдерживании цен на нефть. Оно было заключено в конце прошлого года из-за резкого роста цен на бензин и дизельное топливо. В апреле его было решено продлить еще на три месяца. Продлевать его третий раз правительство не собирается, заявляли ранее источники.

В ФАС считают, что предпосылок для роста цен из-за окончания действия соглашений нет. Центробанк заявлял о рисках ускорения инфляции. Однако министр энергетики Александр Новак уверял, что рост цен на АЗС до конца года будет в рамках инфляции.