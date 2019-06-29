Рост платы за коммуналку не превысит 2,4 %

С 1 июля в Хабаровском крае, как и в целом по стране, произойдет плановое повышение размера платы граждан за коммунальные услуги на 2,4 процента. В 2019 году этот процесс двухэтапный – в январе показатель составил 1,7 процентов. Это было обусловлено увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Новые квитанции с изменениями жители региона получат в начале августа.

Как сообщили в комитете по ценам и тарифам правительства края, тариф на электрическую энергию возрастет с 4,51 рублей за кВтч до 4,55. Это распространяется на потребителей, дома которых оборудованы газовыми плитами. У жителей сельской местности и горожан с электрическими плитами, для которых действует понижающий коэффициент, тариф также увеличится на 4 копейки и составит 3,19 рублей за кВтч.

Плата за тепловую энергию вырастет на 2,4 процента – с 1734,22 рублей за Гкал до 1775,84 рублей. Это касается также и горячей воды, тарифы на которую устанавливаются по всем муниципальным образованиям. Исключение в этот раз составил Николаевский район – там из-за более высокого роста стоимости холодной воды показатели повысятся на 7,2 процента.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на природный газ установлены различные цены для населения. Так, ставки на «голубое топливо», необходимое для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) - с 7104,24 рублей за тысячу кубометров до 7203,7. На сжиженный газ рост тарифа составит 2,4 процента.

Между тем, в комитете пояснили, что граждане защищены от необоснованного повышения тарифов предельно допустимым индексом размера платы за коммунальные услуги. Все показатели ограничены. Индекс устанавливается ежегодно. Сейчас совокупный платеж граждан за весь набор коммунальных услуг во втором полугодии рассчитывается по отношению к январю и не может превышать 2,4 процента. Если гражданин заметил превышение совокупной платы, ему следует обратиться в управляющую компанию или администрацию муниципального района за разъяснениями. Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет Государственная жилищная инспекция.