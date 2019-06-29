В Хабаровске началась запись дошколят в детский сад

В здании на улице Лермонтова,32 после капитального ремонта строители еще наводят последний лоск, собирают мебель, а родители уже с нетерпением ждут открытия. Сто маленьких хабаровчан смогут пойти в этот детский сад уже в начале сентября.

«Детские шкафы, столики, кроватки - вся мебель уже получена. Сейчас ее собирают и сразу будут расставлять по группам»,- рассказывает руководитель МКУ «Дирекция по содержанию основных фондов отрасли образования» Александр Писарев.

В здании 1951 года постройки в советское время располагалось образовательное учреждение, в 90-х годах - отдел милиции, а последние два года оно пустовало. Мэром Хабаровска было принято решение вернуть объект в отрасль образования. Строителям пришлось заменить перекрытия, инженерные коммуникации, вентиляционную систему.

«В санузлах есть бойлеры - на случай, если прекратится централизованная подача горячей воды. Попутно с установкой мебели, обустройством детских площадок, ведется работа по получению образовательной лицензии», - продолжает Александр Писарев.

В детском саду предусмотрено 4 группы на сто человек. И, несмотря на то, что рядом находится еще одно дошкольное образовательное учреждение, ни одно из мест в отремонтированном здании не останется вакантным.

«Рядом расположены высотки «Рабочего городка» - там очень много молодых семей, из «Волочаевского городка» родители также смогут водить сюда своих деток. Потребность в дошкольных учреждениях в этом районе города очень высока»,- рассказывает заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Тен.

Кроме этого, до конца текущего года в Хабаровске будут построены еще три современных детских сада на 650 мест.