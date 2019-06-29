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В Хабаровске началась запись дошколят в детский сад
В здании на улице Лермонтова,32 после капитального ремонта строители еще наводят последний лоск, собирают мебель, а родители уже с нетерпением ждут открытия. Сто маленьких хабаровчан смогут пойти в этот детский сад уже в начале сентября.
В здании 1951 года постройки в советское время располагалось образовательное учреждение, в 90-х годах - отдел милиции, а последние два года оно пустовало. Мэром Хабаровска было принято решение вернуть объект в отрасль образования. Строителям пришлось заменить перекрытия, инженерные коммуникации, вентиляционную систему.
В детском саду предусмотрено 4 группы на сто человек. И, несмотря на то, что рядом находится еще одно дошкольное образовательное учреждение, ни одно из мест в отремонтированном здании не останется вакантным.
Кроме этого, до конца текущего года в Хабаровске будут построены еще три современных детских сада на 650 мест.
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