Проезд одной из улиц на 2,5 месяца закроют в Хабаровске

В Хабаровске из-за ремонтных работ на теплосетях временно закроют сквозной проезд по улице Фрунзе: с 1 июля по 15 сентября въезд со стороны улицы Ленина (между домами №№ 19 и 21) будет недоступен. При этом сохранится возможность заезда на улицу Фрунзе со стороны Уссурийского бульвара.

Также на два дня - с 21:00 28 июня до 24:00 30 июня будет ограничен проезд по участку дороги на Амурском бульваре в районе дома № 35.

Ранее запланированное ограничение движения на улице Калинина вводиться не будет.

Все проводимые работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения Хабаровска в предстоящем отопительном сезоне.