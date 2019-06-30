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Проезд одной из улиц на 2,5 месяца закроют в Хабаровске
В Хабаровске из-за ремонтных работ на теплосетях временно закроют сквозной проезд по улице Фрунзе: с 1 июля по 15 сентября въезд со стороны улицы Ленина (между домами №№ 19 и 21) будет недоступен. При этом сохранится возможность заезда на улицу Фрунзе со стороны Уссурийского бульвара.
Также на два дня - с 21:00 28 июня до 24:00 30 июня будет ограничен проезд по участку дороги на Амурском бульваре в районе дома № 35.
Ранее запланированное ограничение движения на улице Калинина вводиться не будет.
Все проводимые работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения Хабаровска в предстоящем отопительном сезоне.
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