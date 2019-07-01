В Комсомольске-на-Амуре жители многоэтажек ждали лифты больше 20 лет

До конца ноября в трёх 9-ти этажных домах бывшего военного городка в мкр. «Таёжный» в Комсомольске-на-Амуре запустят лифты. После двадцати лет ожидания люди, наконец, дождутся установки лифтов. Контракт уже подписан, лифты заказаны, в августе начнётся работа по их установке. И к 22 ноября в трёх двухподъездных девятиэтажных домах - №7,8,9, в эксплуатацию будет введено шесть лифтов.

Надежды на перемены к лучшему у жителей военного городка в мкр. Таежный, появились в 2017 году, когда он по требованию администрации и по многочисленным просьбам местных жителей был передан муниципалитету.

За два года в Таёжке капитально отремонтированы кровли 11-ти домов, приведены в порядок теплотрассы и большая часть инженерных коммуникаций, завершён ремонт 138-ми квартир, находящихся в муниципальной собственности, благоустроены дворы трёх домов.

Но чаще всего жители микрорайона обращались в администрацию с вопросом о лифтах. Более двадцати лет люди вынуждены были терпеть неудобства, поднимаясь пешком на верхние этажи, таская на себе крупногабаритную технику и мебель. Старые лифты не работали, а установкой новых никто не занимался. И вот, наконец, вопрос решен.

Кроме того, до конца года будут отремонтированы ещё три двора. Начался поэтапный текущий ремонт межпанельных швов. Со следующего года начнётся поэтапный ремонт подъездов.