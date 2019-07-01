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Этно-туристическую деревню построят на набережной Амура
Представитель инициативной группы «Древо жизни» Виктория Пассар вышла с предложением создать национальный компонент на территории Комсомольска-на-Амуре в виде комплекса этно-туристической деревни.
Этот проект станет синтезом нанайской и славянской культуры, в котором будут представлены современные, актуальные тенденции национальностей, традиционные костюмы, музыкальные инструменты, местная кухня, обереги, мастер-классы, обряды в новом формате.
Изначально предлагалось расположить этноцентр на территории Силинского парка.
Администрация города поддержала инициативу создания подобного центра, в свою очередь, обратилась к членам Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера с предложением основать его на базе будущего этнографического комплекса «Село Пермское» на Набережной р. Амур. В июле начнется строительство инженерных коммуникаций, а в следующем году будет проложена дорога.
Члены Совета считают, что у общества сегодня есть запрос на культурный, познавательный отдых. Поэтому важно, чтобы этот комплекс не был просто музеем или фотозоной, в него нужно вдохнуть жизнь, в чем и заключается задача нового проекта. Сюда люди должны хотеть приходить за новыми эмоциями и впечатлениями, стать причастными к истории и самобытной культуре.
Участники заседания поддержали предложение администрации города, и в ближайшее время начнется проработка вопроса по объединению проектов «Село Пермское» и нанайско-славянского этно-туристического центра.
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