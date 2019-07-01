Треть школьных автобусов в Хабаровском крае нужно заменить к 2020 году

К сентябрю 2020 года необходимо будет заменить треть имеющихся в Хабаровском крае школьных автобусов. С 1 июля следующего года вступает в силу запрет на использование для подвоза детей к месту учебы старых автобусов, тех, с момента выпуска которых прошло более 10 лет. Цифры прозвучали во время обсуждения вопроса «О развитии и поддержке сельских школ» на «правительственном часе» в Законодательной Думе Хабаровского края.

Как отметила заместитель министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, доступность образования на селе определяется, прежде всего, возможностью добраться от дома до школы. По ее словам, ежедневно на школьных автобусах к месту обучения и обратно добираются пять тысяч ребят из 125 сельских поселений.

Всего на балансе образовательных организаций края, расположенных в сельской местности, находятся 97 школьных автобусов. Каждый из них соответствует ГОСТу. С 2016 года край получил 30 автобусов. В села распределены 22 из них. Кроме того, Охотский, Верхнебуреинский, Солнечный и имени Лазо районы приобрели восемь школьных автобусов за собственные средства.

Однако с 1 июля 2020 года вступает в силу запрет на использование школьных автобусов, с момента выпуска которых прошло более 10 лет.

«В связи с этим, в крае необходимо будет заменить треть всего школьного автопарка, - рассказала заместитель министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова. - Планируем данное мероприятие внести в государственную программу на условиях софинансирования с 2020 года».

Депутат Татьяна Мовчан высказала беспокойство по поводу непростой ситуации и попросила уточнить, сколько средств заложено на эти цели в следующем году в краевом бюджете и в муниципальных бюджетах на софинансирование

Виктория Хлебникова ответила, что министерство учтет пожелание депутатов и обратит на проблему особое внимание: «Мы понимаем, что треть школьных автобусов нужно поменять, понимаем, что есть необходимость внесения изменений в госпрограмму края в этой части. Автобусы будут поэтапно заменяться в течение 2020 года. Всего на эти цели потребуется 110 млн рублей».