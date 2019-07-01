В Хабаровском крае детям помогут собраться в школу

С 1 июля в Хабаровском крае начнется традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Жители региона в преддверии нового учебного года смогут оказать посильную помощь, пожертвовав средства и вещи детям из малоимущих семей.

- Пункты сбора организованы в учреждениях соцзащиты населения и образовательных организациях. Принимаются одежда, обувь, канцелярские принадлежности, школьные портфели. Также можно перечислить в помощь денежные средства на расчетные счета краевых центров социальной поддержки населения края и Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда, - отметила начальник отдела по проблемам семьи и детей министерства социальной защиты населения края Наталья Меньшикова.

Она напомнила, что во время акции граждане, испытывающие материальные трудности при сборе ребенка в школу, могут обратиться за помощью в краевые учреждения социального обслуживания и центры соцподдержки. Адреса организаций указаны на сайте министерства социальной защиты населения: https://mszn.khabkrai.ru/. Дополнительную информацию расскажут по телефону: (4212) 32-62-49.

Ежегодно по итогам акции помощь оказывается более 20 тысячам детей на сумму около 25 млн рублей. напомним, что организаторами акции выступают министерство социальной защиты населения края, министерство образования и науки края, а также Хабаровское краевое отделение Российского детского фонда. Главная цель – не допустить неявку детей в образовательные организации по социальным причинам.