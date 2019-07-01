Матвиенко: Дальний Восток должен стать территорией прорыва

Дальний Восток и Арктика остаются приоритетом государственной политики. Реализация потенциала этих территорий – общая задача. Об этом сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи сенаторов с Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

Как отметила Валентина Матвиенко, реализация колоссального потенциала, сосредоточенного на Дальнем Востоке и в Арктике, позволит совершить качественный прорыв в социально-экономическом развитии страны.

«Во все времена создание новых условий для роста местной экономики, для комфортной жизни граждан требовало особого подхода и отношения. Сегодня это задача общенационального масштаба, как неоднократно подчёркивал Президент России Владимир Путин. Общими усилиями мы должны превратить Арктику и Дальний Восток в настоящую территорию прорыва», - сказала Председатель Совета Федерации, добавив, что опыт реализации крупных инновационных проектов и в Арктике, и на Дальнем Востоке уже есть. Так, весной этого года выездное совещание Совета Федерации прошло в поселке Сабетта на Ямале. «Мы увидели результаты этого масштабного проекта», - сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, государство продолжит оказывать поддержку подобным проектам. «При формировании федерального бюджета мы уделим особое внимание этому вопросу», - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко напомнила, что сегодня ведется разработка ряда стратегических документов, направленных на развитие Дальнего Востока и арктических территорий России, среди которых Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года, законопроект устанавливающий специальные меры государственной поддержки для инвесторов, реализующих проекты в Арктической зоне, а также Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации. Она особо обратила внимание, что задачи по развитию Дальнего Востока и Арктики должны быть синхронизированы между собой во всех документах.

Как напомнил Александр Козлов, Минвостокразвития разработало Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Сегодня программ находится в правительстве на рассмотрении. По словам Министра, проект программы прошел согласование с 22 профильными министерствами и ведомствами.

«Документ, который должен определить будущее развитие Дальнего Востока, не мог готовиться кулуарно. Мы спросили жителей Дальнего Востока, каким они хотят видеть свой регион, город, поселок, чего им не хватает. Был открыт сайт, на котором граждане оставляли свои предложения. На сайт поступило 16524 предложения. Мы дали возможность на сайте зарегистрироваться гражданам и голосовать за эти предложения и в итоге суммарно было отдано 455 877 голосов», - сказал глава Минвостокразвития России. По словам Министра, регистрация дает возможность связаться с каждым из граждан и проинформировать их о том, как отработаны эти предложения.

Как подчеркнул Александр Козлов, Национальная программа развития Дальнего Востока должна стать механизмом, который обеспечит в регионах Дальнего Востока достижение целей, установленных Указом 204, учитывая специфику дальневосточных регионов.

По итогам встречи, прошедшей в формате «открытого диалога», сенаторы и руководство Минвостокразвития России договорились вести совместную работу при реализации ключевых решений для развития дальневосточных регионов и арктических территорий. В частности, может быть отдельно проведена встреча с руководством Минвостокразвития России по вопросам развития Арктической зоны.

Источник: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики