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Матвиенко: Дальний Восток должен стать территорией прорыва
Дальний Восток и Арктика остаются приоритетом государственной политики. Реализация потенциала этих территорий – общая задача. Об этом сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи сенаторов с Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.
Как отметила Валентина Матвиенко, реализация колоссального потенциала, сосредоточенного на Дальнем Востоке и в Арктике, позволит совершить качественный прорыв в социально-экономическом развитии страны.
По ее словам, государство продолжит оказывать поддержку подобным проектам. «При формировании федерального бюджета мы уделим особое внимание этому вопросу», - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.
Валентина Матвиенко напомнила, что сегодня ведется разработка ряда стратегических документов, направленных на развитие Дальнего Востока и арктических территорий России, среди которых Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года, законопроект устанавливающий специальные меры государственной поддержки для инвесторов, реализующих проекты в Арктической зоне, а также Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации. Она особо обратила внимание, что задачи по развитию Дальнего Востока и Арктики должны быть синхронизированы между собой во всех документах.
Как напомнил Александр Козлов, Минвостокразвития разработало Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Сегодня программ находится в правительстве на рассмотрении. По словам Министра, проект программы прошел согласование с 22 профильными министерствами и ведомствами.
Как подчеркнул Александр Козлов, Национальная программа развития Дальнего Востока должна стать механизмом, который обеспечит в регионах Дальнего Востока достижение целей, установленных Указом 204, учитывая специфику дальневосточных регионов.
По итогам встречи, прошедшей в формате «открытого диалога», сенаторы и руководство Минвостокразвития России договорились вести совместную работу при реализации ключевых решений для развития дальневосточных регионов и арктических территорий. В частности, может быть отдельно проведена встреча с руководством Минвостокразвития России по вопросам развития Арктической зоны.
Источник: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
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